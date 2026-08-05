Bộ GD&ĐT: Hủy tất cả kết quả thi của 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại tất cả môn.

Thông tin được ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT đưa ra tại buổi họp báo do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng 5/8.

Theo đó, Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang; đồng thời tổ chức thi lại đối với tất cả môn thi, dự kiến vào ngày 14-15/8.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng thi kỳ thi tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức thi theo đúng quy định, quy chế.

Lý do tổ chức thi lại

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, quyết định tổ chức thi lại được đưa ra căn cứ trên kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành; xin ý kiến các chuyên gia, các cơ quan liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai phạm xảy ra tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, dẫn đến kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng.

Bên cạnh đó, các sai phạm xảy ra tại điểm thi trường chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi.

Cơ quan điều tra cũng bước đầu xác định được sự móc nối của phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh; giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi chỉ bài cho học sinh, một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi nhưng chưa phản ánh đúng thực tế.

"Căn cứ quy định của quy chế thi, có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả môn thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang", ông Chương nói.

Nêu mục đích của việc thi lại, Bộ GD&ĐT cho biết nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để học sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.

"Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có vi phạm của thí sinh (nếu có), sẽ được xem xét xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định", ông Chương thông tin.

9h ngày 5/8, Bộ GD&ĐT họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Moet.

Dùng điểm mới để xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT dự kiến công bố kết quả thi của trường chuyên Tuyên Quang vào ngày 19/8.

Kết quả thi ngày 11-12/6 của thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.

"Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký", ông Chương cho hay.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) tại tỉnh Tuyên Quang có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới 147 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định hội đồng thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra, đến nay đã khởi tố 29 bị can và bắt tạm giam các đối tượng.