Bia Saigon và hành trình 'Kết triệu con tim' đầy tự hào

Khép lại AFF Cup 2026, Bia Saigon kết nối hàng triệu trái tim Việt, lan tỏa niềm tự hào màu cờ sắc áo và tiếp lửa đội tuyển quốc gia trên hành trình chinh phục chức vô địch.

Hành trình bảo toàn ngôi vương của đội tuyển Việt Nam để lại dấu ấn đáng tự hào. Bằng lối chơi gắn kết, kỹ thuật điêu luyện và tinh thần quả cảm, các “chiến binh sao vàng” khẳng định vị thế bóng đá nước nhà trên đấu trường khu vực. Đồng hành màn trình diễn ấy là nguồn cổ vũ từ hàng triệu người hâm mộ khắp cả nước.

Với vai trò đối tác của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, Bia Saigon khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng bóng đá nước nhà, kết nối 2 biểu tượng mang niềm tự hào Việt trên hành trình lan tỏa màu cờ sắc áo.

Từ lời cổ vũ trên nền tảng số

Tinh thần gắn kết tại được hâm nóng từ trước trận cầu quan trọng thông qua hoạt động “Dzô vang Việt Nam” do Bia Saigon triển khai trên Zalo.

Chỉ với thao tác trên điện thoại, người hâm mộ có thể gửi gắm tình yêu, niềm tin và lời chúc đến các cầu thủ. Mỗi lời đều góp tiếng nói vào hành trình tiếp lửa cho đội tuyển.

Bia Saigon luôn đồng hành khoảnh khắc gắn kết và tự hào của dân tộc.

Một người hâm mộ chia sẻ: “Thấy con số người tham gia tăng lên từng ngày, từng giờ, tôi cảm giác như mình cũng đang đứng giữa hàng nghìn người hâm mộ để tiếp lửa cho các cầu thủ. Cảm giác rất tự hào”.

Chỉ trong thời gian ngắn phát động, hoạt động đã ghi nhận hơn 50.000 lời chúc, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần cổ vũ trên khắp Việt Nam. Song, hành trình “Kết triệu con tim” không dừng lại trên màn hình điện thoại. Nguồn năng lượng được khơi lên từ không gian số tiếp tục được đưa vào đời thực, nơi người hâm mộ có thể gặp gỡ, cùng theo dõi và cùng sống trọn trong bầu không khí bóng đá.

Hơn 50.000 lời cổ vũ được gửi về Zalo Game của Bia Saigon.

Đến điểm cầu chung nhịp cổ vũ

Trong trận bán kết và chung kết, hành trình tiếp tục được lan tỏa qua không gian xem bóng đá tại Hà Nội, An Giang và Cần Thơ, quy tụ nhiều fan cùng hướng về đội tuyển Việt Nam.

Với màn hình LED cỡ lớn, âm thanh sống động và hoạt động tương tác, tụ điểm quen thuộc trở thành “sân vận động thu nhỏ”. Ở đó, khoảng cách giữa người xa lạ dường như được xóa nhòa, khi cùng nín thở trước tình huống nguy hiểm, bật dậy khi bóng vào lưới và chạm ly vỡ òa trong khoảnh khắc thăng hoa. “Mọi người không quen biết nhau, nhưng mỗi khi đội tuyển có tình huống nguy hiểm, tất cả lại cùng đứng bật dậy. Bóng đá thực sự đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn”, một cổ động viên chia sẻ.

Các điểm hẹn xem bóng đá của Bia Saigon trải dài khắp ba miền.

Qua mỗi điểm cầu, người hâm mộ như trực tiếp trở thành một phần tạo nên bầu không khí của giải đấu. Tiếng cổ vũ từ nhiều địa phương cùng hướng về màu cờ sắc áo, tạo nên nguồn sức mạnh tinh thần phía sau các cầu thủ Việt Nam.

Nơi tinh thần gắn kết thăng hoa

Tinh thần ấy được đẩy lên cao trào tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Giữa sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo đấu, hàng nghìn người hâm mộ trải qua những phút hồi hộp để rồi cùng vỡ òa trong khoảnh khắc chiến thắng của đội tuyển. Đặc biệt, chiếc TIFO được kiến tạo từ lời cổ vũ của người hâm mộ khắp Việt Nam đã được giăng lên giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, trở thành khoảnh khắc ấn tượng của đại tiệc bóng đá.

Khoảnh khắc tấm TIFO - cờ cổ động bóng đá tung bay giữa biển người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khi chiếc TIFO được giăng cao giữa biển người, hàng nghìn cánh tay cùng nâng lon bia và tiếng “Việt Nam vô địch” đồng thanh vang lên, tinh thần “Kết triệu con tim” cũng được sống trọn vẹn hơn. Bia Saigon tạo nên điểm hẹn, còn người hâm mộ đã cùng nhau làm nên khoảnh khắc ấy, cùng hòa chung tiếng hò reo và niềm tự hào hướng về đội tuyển.

Đằng sau khoảnh khắc chiếc TIFO được giăng cao là sự chung tay của người hâm mộ khắp cả nước. Từ hơn 50.000 lời cổ vũ đến đội tuyển, hàng nghìn lời chúc được kết nối để kiến tạo nên chiếc TIFO đặc biệt. Đáng nói, chiếc TIFO được xác lập kỷ lục Việt Nam, ghi dấu sức mạnh được tạo nên khi hàng nghìn tiếng nói riêng lẻ cùng hội tụ vì niềm tự hào chung. Đây là minh chứng cho tinh thần “Kết triệu con tim, dzô vang Việt Nam” mà Bia Saigon theo đuổi xuyên suốt.

Cùng Bia Saigon, triệu con tim đã gắn kết để tạo nên kỷ lục Việt Nam.

Từ những khoảnh khắc kết nối và tiếp lửa trên không gian mạng đến “biển người” rực rỡ sắc đỏ ở các điểm cổ vũ bóng đá trên toàn quốc, Bia Saigon đã khẳng định vị thế thương hiệu gắn liền với văn hóa và đời sống tinh thần Việt Nam. Không dừng lại ở việc đồng hành và sát cánh cùng các Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam, Bia Saigon còn là thương hiệu kết nối hàng triệu trái tim, hòa chung một tinh thần: tự hào và vững tin, tiếp lửa cho tinh thần Việt trên mọi hành trình chinh phục đỉnh cao.

* Người dưới 18 tuổi không được phép uống rượu, bia.