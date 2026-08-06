Bê bối mới của FIFA

Gianni Infantino tiếp tục đối mặt khủng hoảng khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bị tố phát thư soạn sẵn để vận động các liên đoàn thành viên ủng hộ ông tái đắc cử chủ tịch.

Theo Sky Sports, FIFA gửi mẫu thư đến nhiều liên đoàn bóng đá, trong đó chuẩn bị sẵn nội dung ca ngợi những thành tựu của Infantino trong gần một thập kỷ lãnh đạo. Thậm chí, tên và chữ ký của người đứng đầu từng liên đoàn được điền sẵn, với mục đích để các văn bản này được gửi ngược trở lại FIFA như một sự ủng hộ chính thức.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Infantino đang chịu áp lực lớn sau kế hoạch bán một phần quyền khai thác thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án này gây tranh cãi quá lớn và buộc phải hủy bỏ sau làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và nhiều liên đoàn thành viên.

Dù vừa tham dự cuộc họp khẩn tại Rabat (Morocco) và tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới, Infantino đang phải chứng kiến sự ủng hộ dành cho mình sụt giảm nhanh chóng. Theo quy định của FIFA, việc sử dụng nguồn lực nội bộ cho chiến dịch bầu cử không bị cấm. Tuy nhiên, các ứng viên phải tiến hành vận động "một cách công bằng, minh bạch, tôn trọng các nguyên tắc đạo đức và quy định của FIFA", đồng thời duy trì sự tôn trọng với các đối thủ cũng như những liên đoàn thành viên.

Vài tháng trước, The Guardian từng đưa tin hơn 200 liên đoàn thành viên bày tỏ sự ủng hộ dành cho Infantino. Tuy nhiên, sau bê bối liên quan đến dự án FIFA Forward Enterprise, cục diện được cho là thay đổi đáng kể.

UEFA không chỉ rút lại sự hậu thuẫn mà còn cảnh báo khả năng tẩy chay World Cup nếu kế hoạch được triển khai. Liên đoàn Bóng đá Anh và Xứ Wales cũng quay lưng với Infantino. Theo nhiều nguồn tin, UEFA đang chuẩn bị giới thiệu một ứng viên đối trọng trước hạn chót đề cử vào ngày 18/11.

Mới nhất, phía FIFA phải công khai xin lỗi vì cách xử lý dự án bán quyền khai thác thương mại World Cup, thừa nhận mắc nhiều sai sót trong quá trình triển khai và truyền thông.

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