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Xã hội

Bất ngờ nhận 4,5 tỷ đồng từ tài khoản lạ

  • Thứ sáu, 3/7/2026 20:55 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng vừa hỗ trợ công dân hoàn trả số tiền 4,5 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Chiều 3/7, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển lại số tiền cho người chuyển nhầm 4,5 tỷ đồng.

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Anh Trương Quốc Huy trình báo công an. Ảnh: VOV.

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/7, anh Trương Quốc Huy (20 tuổi), trú tổ dân phố 5, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đến công an phường trình báo.

Theo thông tin trình báo, số tiền trên được chuyển đến tài khoản của anh Huy nhiều lần. Thấy số tiền lớn không rõ nguồn gốc, anh Huy đã chủ động đến nhờ cơ quan công an tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Phước Hội cử cán bộ phối hợp với ngân hàng khẩn trương xác minh. Qua rà soát, lực lượng công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm.

Đến ngày 3/7, dưới sự hướng dẫn của Công an phường Phước Hội, anh Trương Quốc Huy đến ngân hàng và thực hiện thủ tục hoàn trả đầy đủ số tiền 4,5 tỷ đồng cho người chuyển nhầm là ông N.T.S (trú tỉnh Lâm Đồng).

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https://vov.vn/xa-hoi/bat-ngo-nhan-so-tien-45-ty-dong-tu-tai-khoan-la-nguoi-nhan-trinh-bao-cong-an-post1312210.vov

Theo Đoàn Sĩ/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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