Barca nâng giá Alvarez lên 115 triệu euro

Barcelona tung lời đề nghị cuối cùng trị giá 115 triệu euro cho Julian Alvarez, trong nỗ lực quyết liệt nhằm đưa tiền đạo người Argentina về Camp Nou ngay mùa hè này.

Barca khao khát sở hữu Alvarez.

Tuy nhiên, Atletico Madrid vẫn giữ lập trường cứng rắn và không muốn để ngôi sao số một gia nhập đối thủ trực tiếp tại La Liga. Theo Sport, Giám đốc Thể thao Deco cùng Trưởng bộ phận tuyển trạch Joao Amaral đã có mặt tại Madrid ngày 5/8 để gặp người đại diện Fernando Hidalgo. Barcelona muốn mở các cuộc đàm phán trực tiếp trước thời hạn 10/8 mà Chủ tịch Joan Laporta đặt ra.

Alvarez nhiều khả năng sẽ chính thức bày tỏ mong muốn ra đi với ban lãnh đạo Atletico khi trở lại tập luyện vào ngày 10/8. Đáng chú ý, tiền đạo Argentina không có ý định đình công hay gây sức ép công khai. Thay vào đó, anh muốn âm thầm gửi yêu cầu chuyển nhượng và chỉ ưu tiên Barcelona.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược của Barca. Đội bóng xứ Catalonia từng gửi đề nghị 100 triệu euro vào giữa tháng 7 nhưng lập tức bị Atletico từ chối. Alvarez cũng dường như đã bỏ qua những lời mời từ các CLB châu Âu khác để chờ cơ hội đến Camp Nou.

Tuy nhiên, Miguel Angel Gil Marin không hề có ý định nhượng bộ. CEO Atletico khẳng định CLB không muốn bán Alvarez, đặc biệt cho một đối thủ trực tiếp tại La Liga.

Barcelona tin rằng mong muốn của cầu thủ có thể thay đổi cục diện. Deco dự kiến tiếp tục tìm gặp Gil Marin trong ngày 6 hoặc 7/8 để tìm kiếm đột phá. 115 triệu euro sẽ là lời đề nghị cuối cùng. Nếu Atletico vẫn từ chối, Laporta sẽ chấm dứt thương vụ trước ngày 10/8.