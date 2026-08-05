Báo Hàn đưa tin về hình ảnh thân thiết của Hoàng Yến Chibi và mỹ nam

MyDaily, TenAsia, Osen và nhiều tờ báo Hàn đồng loạt đưa tin về khoảnh khắc thân thiết giữa Hoàng Yến Chibi cùng Lee Yi Kyung.

Ngày 5/8, truyền thông Hàn đưa tin về khoảnh khắc tình tứ giữa Hoàng Yến Chibi và Lee Yi Kyung. Theo Osen, sau loạt tin đồn về đời tư và nghi vấn trốn thuế, Lee Yi Kyung vừa thu hút sự chú ý khi xuất hiện rạng rỡ, vui vẻ bên nữ diễn viên Hoàng Yến Chibi.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hoàng Yến Chibi gây chú ý khi đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc hậu trường thân thiết cùng bạn diễn kèm dòng trạng thái: "Tôi đã nói rồi mà".

Khoảnh khắc thân mật của Hoàng Yến Chibi và Lee Yi Kyung.

Trong clip, nam diễn viên Mẹ ơi, về nhà thể hiện cử chỉ tình tứ với Hoàng Yến Chibi. Không những vậy, tài tử Hàn còn trêu đùa bằng hành động chạm tóc đồng nghiệp và tỏ ra bất ngờ. Cả hai không ngần ngại trao nhau những tương tác thân mật.

"Đáng chú ý, sự xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh Lee Yi Kyung liên tục vướng phải những ồn ào không đáng có. Tháng 10 năm ngoái, anh từng trở thành tâm điểm chú ý khi bị một tài khoản mạng xã hội tự xưng là cô gái người Đức tố cáo phát ngôn không chuẩn mực. Dù phía Lee Yi Kyung đã lập tức phủ nhận, tuyên bố kiện đối phương tội vu khống và người này sau đó liên tục thay đổi lời khai, vụ việc vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của anh. Hiện tại, những hình ảnh tương tác ngọt ngào giữa tài tử xứ kim chi và Hoàng Yến Chibi vẫn nhận được nhiều sự chia sẻ và bàn luận từ khán giả Việt Nam", theo Osen.

Trong khi đó, các tờ như The Korea Daily, MyDaily, TenAsia cũng đăng tải thông tin tương tự. "Lee Yi Kyung bị bắt gặp có hành động thân mật với nữ diễn viên Việt Nam" là tiêu đề bài báo của The Korea Daily.

Trước đó, Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi hợp tác chung trong dự án Mẹ ơi, về nhà do Yun Byung Ki đạo diễn. Phim theo chân Huy Hoàng (Lee Yi Kyung), một chàng trai Hàn Quốc mồ côi được người phụ nữ Việt Nam nhận nuôi. Sau khi mẹ qua đời vì bệnh tật, Hoàng quyết định đưa tro cốt bà trở về quê hương, dù không biết chính xác nơi bà sinh ra và gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa.

Trong quá trình tìm đường về Việt Nam, anh gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi), cô gái có nhiều nét khiến anh nhớ đến người mẹ quá cố. Cả hai sau đó bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến các băng nhóm tại Hàn Quốc.

Tác phẩm ban đầu được chú ý nhờ mô hình hợp tác Việt - Hàn, dàn diễn viên quen mặt và sự trở lại màn ảnh của Hoàng Yến Chibi sau bốn năm. Tuy nhiên, phim gây hụt hẫng bởi kịch bản rời rạc, cách kể chắp vá và thiếu trọng tâm. Doanh thu phim ảm đạm sau khi rời rạp.