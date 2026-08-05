Bảo Anh giữa lúc 'thống trị' nhạc Việt

Giữa cuộc cạnh tranh gay gắt của hàng loạt ca khúc từ MCK, Sơn Tùng M-TP và dàn nghệ sĩ Tinh hà "say hi", Tìm em của Hngle và Bảo Anh bất ngờ vươn lên dẫn đầu đồng thời hai bảng xếp hạng 100 Video hàng đầu Việt Nam và 100 Bài hát hàng đầu Việt Nam trên YouTube. Trước đó, ca khúc cũng lần lượt đứng số một trên Spotify và Apple Music Việt Nam. Đến 3/8, Tìm em vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trên nhiều nền tảng, BXH âm nhạc nhạc. Điều đó cho thấy sức hút bền bỉ dù thị trường liên tục xuất hiện các sản phẩm mới.

Điểm đáng chú ý là Tìm em không lựa chọn công thức EDM, hip hop hay dance-pop đang thống trị Vpop. Ca khúc do nhạc sĩ Lê Hoàng Thanh Hưng (sinh năm 2005, quê Vĩnh Long) sáng tác theo phong cách ballad với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc và cấu trúc dễ tiếp cận. Đối với Bảo Anh, Tìm em cũng đánh dấu màn trở lại đáng chú ý sau giai đoạn hoạt động khá trầm lắng. Thành công của ca khúc giúp nữ ca sĩ lấy lại sức nóng trên đường đua Vpop, đồng thời mở ra tín hiệu tích cực cho những dự án tiếp theo của cô.

Cách đây 1 tháng, Bảo Anh có MV Níu kéo mãi không phải cách kết hợp giọng ca mới HYO. Sau khoảng 1 tháng phát hành, MV chỉ đạt 590.000 lượt xem. Con số này chưa phải cao so với mặt bằng chung. Sau MV này, Bảo Anh và đàn em thậm chí vướng tin hẹn hò nhưng sau đó họ phủ nhận.

Giữa năm 2025, Bảo Anh tham gia chương trình Em xinh “say hi”. Tháng 12/2025, cô tái xuất với MV Người yêu anh nhất. Đây là sản phẩm đầu tiên của cô sau Em xinh “say hi”. Người yêu anh nhất là một sản phẩm mang đậm dấu ấn French House hiện đại, trẻ trung và đầy nữ quyền. Được sản xuất bởi Châu Đăng Khoa và Jacob, ca khúc khắc họa rõ ràng hướng đi của nữ ca sĩ sinh năm 1992. Tuy nhiên, sản phẩm này chưa bùng nổ như mong đợi.

Những năm qua, Bảo Anh vừa đi hát, hoạt động âm nhạc vừa chăm sóc con gái. Trước đó, tháng 4/2024, Bảo Anh công khai con gái đầu lòng sau thời gian dài giữ kín. Con gái nữ ca sĩ chào đời năm 2023.

Cách đây không lâu, Bảo Anh lên tiếng chia sẻ về những áp lực khi làm mẹ đơn thân. “Mình ổn! Có lẽ là câu nói dối đẹp đẽ nhất mình từng tự nói với chính mình. Nhưng có lẽ ta chỉ ổn khi ta chấp nhận rằng mình không ổn. Ba năm làm mẹ đơn thân, độc thân, mình từng mất phương hướng, tự trách và tự trừng phạt bản thân nhiều lần vì những lựa chọn”, nữ ca sĩ chia sẻ. Nhưng sau đó, cô học cách buông bỏ những cảm xúc tiêu cực.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.