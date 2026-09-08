Bài toán lớn tại Hội nghị công nghiệp sản xuất quốc tế Việt Nam

Khi lợi thế chi phí không còn đủ để bảo đảm sức cạnh tranh, ngành sản xuất Việt Nam phải đồng thời giải nhiều bài toán về công nghệ, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng.

Diễn ra từ 9/9 đến 11/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội nghị công nghiệp sản xuất quốc tế Việt Nam 2026 (IMC 2026) quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp sản xuất và các nhà mua hàng lớn để cùng tìm lời giải và mở rộng cơ hội hợp tác.

Một diễn đàn, nhiều lời giải cho ngành sản xuất

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam đạt 421,47 tỷ USD , chiếm 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực sản xuất đóng góp khoảng 24,5% GDP, trong khi Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 29-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa tỷ trọng này lên 28-30% GDP.

Vị thế ngày càng lớn trong chuỗi sản xuất toàn cầu kéo theo yêu cầu mới. Dòng vốn FDI mở cơ hội ở bán dẫn, điện tử, xe điện, pin, công nghệ sạch, đồng thời đòi hỏi cao hơn về hạ tầng, logistics, nhân lực và năng lực nhà cung cấp trong nước. AI, IoT, robot và công nghệ bản sao số đang chuyển từ trình diễn sang ứng dụng thực tế, đặt ra bài toán chọn công nghệ phù hợp, xác định mức đầu tư và đo hiệu quả với năng suất, chất lượng, chi phí. Tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị cũng ngày càng tác động đến quyết định đầu tư, mua sắm và chọn đối tác.

IMC 2026 mở ra cơ hội gặp gỡ và đối thoại trực tiếp về cơ hội, thách thức của ngành công nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026), IMC 2026 do dmg events và VEC đồng tổ chức gồm 17 nội dung, tập trung vào những quyết định doanh nghiệp đang đưa ra, từ chọn công nghệ, tổ chức sản xuất, chuẩn bị nguồn điện, phát triển nhân lực đến đáp ứng yêu cầu mới của thị trường.

Trong đó, Hội nghị bàn tròn cấp cao mở không gian đối thoại cho đại diện cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp về cơ chế, đầu tư và định hướng phát triển ngành. Các tọa đàm chuyên đề đi sâu vào thực tế triển khai, từ bán dẫn, điện tử, AI, nhà máy thông minh đến năng lượng, logistics và chuỗi cung ứng.

Ở nhóm bán dẫn, điện tử và đầu tư công nghệ cao, diễn giả gồm bà Hương Đỗ (Giám đốc đối ngoại Chính phủ tại Việt Nam, Intel), ông Louis Cao (Giám đốc vận hành mạng lưới đổi mới sáng tạo ngành bán dẫn, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia), ông Quân Đỗ (Giám đốc quốc gia Việt Nam, Corning), cùng đại diện BCG Việt Nam, AHK Việt Nam, JETRO Hà Nội và CBRE Việt Nam.

Ở nhóm AI, nhà máy thông minh, năng lượng và chuỗi cung ứng, hội nghị có sự tham gia của ông Lê Hoàng Dũng (Giám đốc công nghệ, Trưởng bộ phận AI, Bosch Global Software Technologies), TS. David Tw. Chia (Giám đốc điều hành Beckhoff Automation Đông Nam Á), ông Chandan Singh (Tổng giám đốc quốc gia Hitachi Energy Việt Nam), ông Laurence Cheung (Giám đốc điều hành DHL Global Forwarding Vietnam), cùng lãnh đạo Viettel IDC, DEEP C Industrial Zones và Vicostone.

Hội nghị đặt công nghệ cạnh chính sách, chi phí đầu tư và điều kiện vận hành thực tế, giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá giải pháp trước khi ra quyết định.

Kết nối hơn 200 nhà mua hàng cấp cao

Song song, chương trình khách mua hàng chủ chốt kết nối hơn 200 nhà mua hàng cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp và đối tác chiến lược qua lịch gặp 1:1, theo nhu cầu nguồn cung và giải pháp của từng bên.

Tuần lễ VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng doanh nghiệp đầu ngành trong nước và quốc tế, kỳ vọng hơn 70.000 lượt khách tham quan. Đại biểu có thể tìm hiểu giải pháp tại phân khu triển lãm chuyên ngành, gặp nhà cung cấp, đối tác, nhà đầu tư tiềm năng và trao đổi tại khu kết nối giao thương (Business Matching).

Hơn 60 diễn giả đầu ngành sẽ hiện diện tại các phiên thảo luận trong khuôn khổ IMC 2026, diễn ra liên tục 3 ngày.

Chương trình 3 ngày xây dựng theo các nhóm vấn đề trọng tâm. Ngày một (9/9) bàn tương lai sản xuất Việt Nam, đầu tư công nghệ cao, bán dẫn, AI và chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp. Ngày hai (10/9) xoay quanh chuỗi cung ứng, sản xuất thông minh, năng lượng xanh và năng lực cạnh tranh. Ngày ba (11/9) bàn phát triển nhân lực, đổi mới R&D, xu hướng đầu tư và chuyển đổi số hướng đến nền sản xuất thông minh, cạnh tranh toàn cầu.

Cửa ngõ kết nối công nghiệp Việt Nam với thế giới

Mạng lưới quốc tế của dmg events cùng năng lực tổ chức của VEC tạo nền tảng cho mô hình này. Mỗi năm, dmg events tổ chức hơn 95 sự kiện, quy tụ hơn 20.000 doanh nghiệp trưng bày và hơn một triệu lượt người tham dự, với văn phòng tại 30 quốc gia. VEC sở hữu khuôn viên 900.000 m2, là điểm đến sự kiện quốc tế, kết nối nguồn lực trong nước với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội - nơi diễn ra IMC 2026 và VITW 2026.

IMC 2026 đưa nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và nhà mua hàng vào cùng diễn đàn, gắn nội dung thảo luận với không gian trưng bày và hoạt động giao thương. Đây là dịp để doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, nhà đầu tư và chuyên gia cập nhật chuyển động tác động đến quyết định kinh doanh, đồng thời gặp đối tác có thể biến thảo luận thành hợp tác thực tế.

IMC 2026 cũng mở đầu chặng hợp tác dài hạn giữa VEC và dmg events, tiếp tục triển khai tại Triển lãm quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2027 (VIIF 2027), diễn ra tại VEC ngày 8-10/9/2027.

Độc giả có thể tìm hiểu IMC 2026 tại đây, hoặc truy cập website https://vec.global/events/vitw2026 để biết thêm thông tin về VITW 2026.