Ba cây cầu giúp Đại Phước tận dụng thế ‘sát vách’ TP.HCM

Phía tây Đại Phước là Phú Mỹ Hưng - đô thị đáng sống và hiện đại của TP.HCM; còn phía tây bắc là khu công nghiệp, cảng Cát Lát - trung tâm giao thương sôi động bậc nhất khu vực.

Dù “sát vách” đầu tàu kinh tế cả nước, Đại Phước nhiều năm không có được sự sôi động tương xứng tiềm năng do thiếu hạ tầng kết nối. Muốn đi từ khu vực này vào TP.HCM, người dân chủ yếu lựa chọn hai hướng - qua phà Cát Lái hoặc vòng lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Một bên phụ thuộc năng lực tuyến phà, bên còn lại là hành trình dài hơn gấp nhiều lần và chịu áp lực giao thông giờ cao điểm.

Bức tranh ấy dần thay đổi khi liên tục từ 2025 đến nay, Đại Phước đón nhiều tín hiệu tích cực về hạ tầng. Điểm nhấn là 3 cây cầu Nhơn Trạch - Cát Lái - Phú Mỹ 2 ở 3 hướng bắc, tây, nam, mở ra kết nối đa chiều, góp phần xóa khoảng cách với TP.HCM, vùng Đông Nam.

Ba đại công trình trên sông

Năm 2025, cầu Nhơn Trạch - một phần trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM - được đưa vào khai thác, trở thành mảnh ghép đầu tiên giúp Đại Phước kết nối thuận tiện hơn.

Địa giới xã Đại Phước cùng những cây cầu kết nối. Ảnh bản đồ.

Cầu dài 2,6 km, rộng gần 20 m, cùng với đó là đoạn đường dẫn hai đầu dài gần 5,6 km, tổng vốn gần 6.900 tỷ đồng . Nhờ công trình này, cư dân từ Đại Phước, Nhơn Trạch có thể kết nối trực tiếp vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để di chuyển vào TP.HCM. Ngoài ra, vì là một phần của tuyến Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch cũng mở hành lang giúp khu vực Đại Phước kết nối khu vực khác của Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh.

Cầu Nhơn Trạch trên tuyến Vành đai 3 kết nối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành. Ảnh: Quỳnh Trần.

Giữa tháng 6, tức gần một năm từ lúc đưa vào sử dụng, ban quản lý dự án đề xuất Bộ Xây dựng mở rộng cầu Nhơn Trạch để đồng bộ thiết kế toàn tuyến Vành đai 3. Đơn vị đưa ra nhiều phương án, bao gồm xây thêm cầu Nhơn Trạch 2 song song cầu cũ. Sau khi hoàn thành, giai đoạn 2 cầu Nhơn Trạch sẽ đáp ứng 8 làn cao tốc, 4 làn hỗn hợp và 2 làn xe máy.

Nếu cầu Nhơn Trạch mở hướng đi về phía bắc và khu đông TP.HCM, cầu Cát Lái sẽ giải quyết một bài toán đã tồn tại nhiều thập niên ở phía tây của Đại Phước: Thế lệ thuộc phà.

Dự án cầu Cát Lái sau khi hoàn thành sẽ giúp hình thành trục đường bộ liên tục. Ảnh phối cảnh.

Cầu Cát Lái dài 11,6 km, trong đó cầu chính dài 3 km, 8 làn xe, vận tốc 80 km/h. Điểm đầu dự án trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.HCM), điểm cuối kết nối thẳng vào cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đầu năm nay, dự án được động thổ, đánh dấu quá trình hiện thực hóa đại công trình sau hơn 30 năm từ khi ý tưởng thay thế phà Cát Lái bằng cầu được đặt ra. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 20.500 tỷ đồng theo hình thức PPP kết hợp đầu tư công, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ thay thế vai trò của phà Cát Lái, đồng thời hình thành trục đường bộ liên tục thay cho hành trình bị ngắt quãng bởi sông như hiện nay. Từ Đại Phước, cư dân sẽ chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến khu đông TP.HCM, rồi vào Thủ Thiêm. Ở chiều ngược lại, cầu cũng tạo thêm hướng kết nối từ TP.HCM đi sân bay Long Thành ngoài quốc lộ 1, 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Cách đó khoảng 6 km về phía hạ lưu, cầu Phú Mỹ 2 đang được chuẩn bị để nối trực tiếp Đại Phước với khu nam TP.HCM.

Cầu có thiết kế dây văng, điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ, đi qua khu vực quận 7, Nhà Bè cũ, vượt sông và kết thúc tại đường Liên Cảng ở Đại Phước. Toàn tuyến dài khoảng 6,3 km. Cầu và đường dẫn được quy hoạch tối thiểu 8 làn xe. Đường dẫn 2 tầng lần đầu xuất hiện tại TP.HCM.

Hướng tuyến dự án cầu Phú Mỹ 2. Ảnh bản đồ.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.100 tỷ đồng . Thời gian xây dựng dự kiến từ 2026 đến 2029. Mục tiêu của cầu Phú Mỹ 2 là hình thành trục giao thông mới giữa thành phố với khu vực Nhơn Trạch cũ và sân bay Long Thành, giảm thời gian di chuyển, chi phí logistics từ khu nam.

Ngoài 3 cây cầu trên, địa phương cũng đang trong quá trình dồn nguồn lực đầu tư mạng lưới giao thông trên bộ, đưa Đại Phước thành một trong những cực đô thị trong bối cảnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, kết nối miền Tây với khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến đi qua phía nam Nhơn Trạch và kết nối hệ thống giao thông hướng về sân bay Long Thành. Cao tốc này hiện đã khai thác một phần. Khi hoàn thiện toàn tuyến, cao tốc cùng Vành đai 3 sẽ tạo hai hành lang đông - tây, đưa khu vực Nhơn Trạch, Đại Phước tiếp cận thuận tiện hơn không chỉ TP.HCM mà cả các tỉnh phía tây và Đông Nam Bộ.

Ở hướng Long Thành, hai tuyến 25B và 25C đang đóng vai trò trục xương sống xuyên qua khu vực Nhơn Trạch. Đường 25C kết nối trực tiếp với đường T1 của sân bay Long Thành tại khu vực quốc lộ 51. Một số đoạn đã được thông xe kỹ thuật từ cuối năm 2025, trong khi các đoạn còn lại tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Đường 25B cũng được nâng cấp nhằm tăng năng lực kết nối với quốc lộ 51 và sân bay.

Đường 25B kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn.

Ở phía nam Đại Phước, đường Liên Cảng cũng đang được đầu tư với vai trò kết nối cảng biển, cảng sông với mạng lưới giao thông liên vùng. Giai đoạn I của dự án dài gần 9 km, tổng vốn hơn 2.600 tỷ đồng , đi qua địa bàn Đại Phước. Khi kết hợp cầu Phú Mỹ 2, 25C và các tuyến cao tốc, trục này được kỳ vọng tăng khả năng luân chuyển hàng hóa giữa khu nam TP.HCM, hệ thống cảng Nhơn Trạch và sân bay Long Thành.

Về dài hạn, kết nối TP HCM - Đồng Nai còn được mở rộng sang đường sắt đô thị. Hai địa phương đang chuẩn bị đầu tư tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai, sân bay Long Thành. Đây là những dự án hướng đến hình thành mạng lưới vận tải công cộng khối lượng lớn giữa hai đô thị và cửa ngõ hàng không quốc tế.

Theo Bộ Xây dựng, đến cuối năm 2026, hệ thống đường bộ kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM dự kiến cơ bản hình thành mạng lưới liên tục, liên hoàn, gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 cùng các tuyến 25B và 25C. Với vị trí nằm giữa TP.HCM và Long Thành, Đại Phước là một trong những khu vực có khả năng tiếp cận nhiều trục của mạng lưới này.

Trong giai đoạn từ nay đến 2030, mạng lưới giao thông kết nối Nhơn Trạch, Đại Phước sẽ bước vào giai đoạn hoàn chỉnh, được kỳ vọng giúp thúc đẩy kinh tế, xã hội, khai phá tiềm năng đô thị khu vực.

Một góc cao tốc TP.HCM - Long Thành đang được nâng cấp mở rộng. Ảnh: Phước Tuấn.

Hạ tầng giúp Đại Phước tận dụng thế “sát vách” TP.HCM

Sự thay đổi về kết nối diễn ra đúng thời điểm Đại Phước bước vào chu kỳ quy hoạch mới. Tháng 4, TP Đồng Nai phê duyệt quy hoạch phân khu Đại Phước 1 rộng hơn 3.131 ha theo mô hình đô thị thông minh ven sông, khoa học và đổi mới sáng tạo. Dân số dự kiến 180.000-240.000 người. Một tháng sau, thành phố tiếp tục thông qua 2 dự án đô thị thông minh ven sông khu Bắc và Nam với tổng diện tích khoảng 1.900 ha. Cùng với đó, nhiều dự án đô thị do chủ đầu tư lớn triển khai tại khu vực này đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Với quy hoạch này, hạ tầng trở thành yếu tố quan trọng để khu vực có thể thu hút dân cư, việc làm, thương mại và dịch vụ. Theo Knight Frank, quá trình đô thị hóa và đầu tư hạ tầng quy mô lớn là hai trong số những động lực hỗ trợ triển vọng dài hạn của thị trường bất động sản Việt Nam. Trong báo cáo về thị trường nhà ở cao cấp châu Á - Thái Bình Dương, đơn vị này cũng đưa “hạ tầng và khả năng di chuyển” vào nhóm năm tiêu chí đánh giá sức hấp dẫn của địa điểm đối với người mua và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, hạ tầng không đồng nghĩa giá bất động sản sẽ tăng theo công thức cố định. Khả năng tạo giá trị còn phụ thuộc vào tiến độ công trình, quy hoạch, pháp lý, chất lượng sản phẩm và quan trọng hơn là khả năng hình thành nhu cầu ở thực.

Với Đại Phước, hạ tầng đánh giá sẽ tác động tích cực ở nhiều khía cạnh. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, thị trường lao động TP.HCM và Đồng Nai có thể xích lại gần nhau hơn. Người sống tại một bên sông có thêm lựa chọn làm việc, học tập và sử dụng dịch vụ ở bên còn lại. Doanh nghiệp có thêm tuyến vận chuyển hàng hóa. Hoạt động công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ có điều kiện mở rộng theo dòng người và dòng vốn.

Cơ hội tốt để phát triển đô thị ven sông

Các chuyên gia cho rằng những công trình sẽ tạo bàn đạp để khu vực chuyển dần từ vị trí “vùng ven” thành cực đô thị mới của Đồng Nai - nhất là khi địa phương đã trở thành thành phố thuộc Trung ương.

Khi dòng người, dòng vốn và hoạt động kinh tế khởi sắc nhờ hạ tầng, dự án nhà ở tại khu vực cũng có thêm động lực để phát triển, mở ra không gian đô thị mới để thu hút dân cư chất lượng cao. Đây là những người lựa chọn dịch chuyển để tìm kiếm không gian đô thị nghỉ dưỡng, không gian sinh thái sức khỏe, second home ngay bên cạnh trung tâm thành phố.

Theo quan sát của nhiều chuyên gia, khi thời gian di chuyển thuận tiện từ nơi ở đến trung tâm chỉ còn khoảng 20-30 phút lái xe, cộng đồng cư dân thành đạt, sống có gu sẽ lựa chọn những không gian sống chất lượng, giúp tái tạo, bổ sung, phục hồi năng lượng mỗi ngày.

Đô thị Ecovillage Saigon River. Ảnh phối cảnh.

Tại Đại Phước, dự án Ecovillage Saigon River được phát triển bởi nhà sáng lập Ecopark là một trong những dự án tiên phong về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và các tiện ích sức khỏe dành cho cư dân.

Hiện nay, từ dự án, cư dân có thể đi theo mạng lưới đường hiện hữu để tiếp cận cầu Nhơn Trạch và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong tương lai, cầu Cát Lái tạo thêm hướng di chuyển trực tiếp sang khu đông TP.HCM, trong khi Phú Mỹ 2 tạo thêm hành lang về phía nam thành phố.

Dự án Ecovillage Saigon River có mật độ xây dựng khoảng 15%. Khoảng 30% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước nội khu. Ngoài ra, dự án hưởng lợi trực tiếp từ hơn 32 ha mặt sông đi qua. Chủ đầu tư phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cao cấp như khoáng nóng onsen để dẫn khoáng về biệt thự, onsen clubhouse rộng 1,5 ha. Cư dân còn có công viên và không gian cộng đồng để tái tạo năng lượng, trị liệu, phục hồi.

Khoáng nóng dẫn vào từng căn biệt thự sẽ có tại Ecovillage Saigon River. Ảnh phối cảnh.

Hiện nay, sau thời gian được UBND thành phố Đồng Nai tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý, Ecovillage Saigon River cùng một số dự án khác trên địa bàn được đưa ra khỏi danh mục theo dõi khó khăn.

Nhà sáng lập cho biết sau khi được tháo gỡ các thủ tục pháp lý, dự án đã mời hàng loạt khách hàng đến ký hợp đồng mua bán đồng thời triển khai phân khu kế tiếp, bao gồm biệt thự có khoáng nóng tận nhà, nhà phố quảng trường, biệt thự ven kênh đào nội khu.

Biệt thự, nhà phố hiện hữu giữa thiên nhiên tại Ecovillage Saigon River.

Nhà sáng lập cho rằng khi hạ tầng hoàn thiện, Đại Phước sẽ bước vào giai đoạn đô thị hóa với tốc độ nhanh hơn. Do đó, không gian gắn liền mảng xanh rộng lớn như Ecovillage Saigon River sẽ như tài sản vô hình, góp phần tăng chất lượng sống cho gia đình và nuôi dưỡng nhiều thế hệ.