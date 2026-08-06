Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal thua đau Betis vì những sai lầm khó tin

  • Thứ năm, 6/8/2026 05:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 6/8, Arsenal vừa phải nhận một "gáo nước lạnh" trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới khi để thua Real Betis với tỷ số 1-3 ở trận giao hữu mới đây.

Arsenal để thua Real Betis với tỷ số 1-3 đầy bất ngờ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu chính là sự chệch choạc đáng lo ngại nơi hàng phòng ngự "Pháo thủ", khi những sai lầm cá nhân nghiêm trọng của đại diện Bắc London trực tiếp dẫn đến ba bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp một.

Dù nhập cuộc chủ động và suýt có bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm cận thành của Viktor Gyokeres, đoàn quân của Mikel Arteta nhanh chóng đánh mất thế trận vì sự thiếu tập trung. Phút thứ 9, từ một quả phạt góc lộn xộn, thủ thành Kepa mắc lỗi trong pha bắt bóng, tạo điều kiện cho Rodrigo Riquelme dễ dàng ghi bàn mở điểm.

Sự lúng túng tiếp tục đeo bám "Pháo thủ" khi ở phút 26, pha phá bóng hỏng của Kepa một lần nữa dâng tặng cơ hội cho Nelson Deossa tung cú sút quyết đoán nhân đôi cách biệt.

Hy vọng được nhen nhóm cho "Pháo thủ" ở phút 32 khi Piero Hincapie tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, sai lầm mất bóng ở khu vực giữa sân của Kai Havertz bị Real Betis trừng phạt không thương tiếc, giúp Pablo Fornals ấn định tỷ số 3-1.

Sang hiệp hai, dù thi đấu nỗ lực hơn và tạo ra một số cơ hội, Arsenal vẫn không thể tìm thêm bàn thắng. Thất bại này là bài học đắt giá về khả năng bọc lót và sự tập trung cho các học trò của Arteta. "Pháo thủ" sẽ có hai trận đấu tại Emirates Cup gặp Borussia Dortmund (9/8) và Como (13/8) để hoàn thiện đội hình trước khi bước vào mùa giải mới.

Tai nạn hy hữu của David Raya Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.

Phòng thay đồ Arsenal tin Vinicius sẽ cập bến

Nhiều cầu thủ Arsenal tin CLB có thể chiêu mộ Vinicius Junior, dù thương vụ vẫn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Real Madrid.

11 giờ trước

Arsenal kích nổ 'bom tấn' Bruno Guimaraes

Sau khoảng thời gian dài đàm phán, Arsenal chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle với mức phí 75 triệu bảng.

16 giờ trước

Arsenal chấp nhận mạo hiểm vì Vinicius

Vinicius Junior không phải mẫu cầu thủ điển hình trong hệ thống của Mikel Arteta, nhưng chính sự khác biệt ấy có thể giúp Arsenal tiến thêm một bước.

37:2208 hôm qua

Hành trình của Klopp cùng Liverpool

Klopp: The Liverpool FC Celebration tái hiện trọn vẹn hành trình 10 năm gắn bó của Jürgen Klopp với “Lữ đoàn đỏ” thông qua hơn 200 bức ảnh độc quyền, trích dẫn từ cầu thủ, huyền thoại và đối thủ. Cuốn sách là lời tri ân cảm xúc dành cho người đã đưa Liverpool trở lại đỉnh cao và trở thành biểu tượng của bóng đá hiện đại.

Huy Trưởng

arsenal real betis giao hữu Kepa arsenal real betis giao hữu

  • Kepa

    Kepa

    Kepa Arrizabalaga Revuelta là thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Anh đang nắm giữ kỷ lục là thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 3/10/1994
    • Nơi sinh: Ondarroa, Tây Ban Nha
    • Chiều cao: 1.89 m
    • Vị trí: Thủ môn

Đọc tiếp

Eto'o thoát án phạt nặng

Eto'o thoát án phạt nặng

0

Sau quá trình khiếu nại, CAF chính thức hủy bỏ lệnh cấm đến sân 4 trận cùng khoản phạt 20.000 USD đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, Samuel Eto'o.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý