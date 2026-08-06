Arsenal thua đau Betis vì những sai lầm khó tin

Rạng sáng 6/8, Arsenal vừa phải nhận một "gáo nước lạnh" trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới khi để thua Real Betis với tỷ số 1-3 ở trận giao hữu mới đây.

Arsenal để thua Real Betis với tỷ số 1-3 đầy bất ngờ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu chính là sự chệch choạc đáng lo ngại nơi hàng phòng ngự "Pháo thủ", khi những sai lầm cá nhân nghiêm trọng của đại diện Bắc London trực tiếp dẫn đến ba bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp một.

Dù nhập cuộc chủ động và suýt có bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm cận thành của Viktor Gyokeres, đoàn quân của Mikel Arteta nhanh chóng đánh mất thế trận vì sự thiếu tập trung. Phút thứ 9, từ một quả phạt góc lộn xộn, thủ thành Kepa mắc lỗi trong pha bắt bóng, tạo điều kiện cho Rodrigo Riquelme dễ dàng ghi bàn mở điểm.

Sự lúng túng tiếp tục đeo bám "Pháo thủ" khi ở phút 26, pha phá bóng hỏng của Kepa một lần nữa dâng tặng cơ hội cho Nelson Deossa tung cú sút quyết đoán nhân đôi cách biệt.

Hy vọng được nhen nhóm cho "Pháo thủ" ở phút 32 khi Piero Hincapie tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, sai lầm mất bóng ở khu vực giữa sân của Kai Havertz bị Real Betis trừng phạt không thương tiếc, giúp Pablo Fornals ấn định tỷ số 3-1.

Sang hiệp hai, dù thi đấu nỗ lực hơn và tạo ra một số cơ hội, Arsenal vẫn không thể tìm thêm bàn thắng. Thất bại này là bài học đắt giá về khả năng bọc lót và sự tập trung cho các học trò của Arteta. "Pháo thủ" sẽ có hai trận đấu tại Emirates Cup gặp Borussia Dortmund (9/8) và Como (13/8) để hoàn thiện đội hình trước khi bước vào mùa giải mới.

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