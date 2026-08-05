Arsenal kích nổ 'bom tấn' Bruno Guimaraes

Sau khoảng thời gian dài đàm phán, Arsenal chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle với mức phí 75 triệu bảng.

Arsenal chiêu mộ thành công Bruno Guimaraes.

Nhà báo Fabrizio Romano đã sử dụng cụm từ quen thuộc "Here we go" để xác nhận thương vụ sắp hoàn tất. Thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ được ký kết sau quá trình đàm phán chi tiết.

Đáng chú ý, các điều khoản cá nhân giữa đội bóng tới từ Bắc London và ngôi sao sinh năm 1997 thực tế đã được thống nhất từ sớm, tạo tiền đề thuận lợi để dứt điểm thương vụ. Sự xuất hiện của anh mang đến một tân binh chất lượng, đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện "Pháo thủ" về một tiền vệ có khả năng kiểm soát và điều tiết trận đấu ở đẳng cấp cao.

Về cơ cấu tài chính, đội bóng cũ của Guimaraes là Lyon cũng sẽ hưởng lợi đáng kể từ thương vụ. Theo điều khoản bán lại 20% đã ký kết với Newcastle United, đội bóng nước Pháp dự kiến thu về 7 đến 8 triệu bảng.

Với mức phí 75 triệu bảng, tiền vệ sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ sớm hòa nhập để trở thành nhân tố then chốt trong sơ đồ chiến thuật của Mikel Arteta, hướng tới các mục tiêu chinh phục danh hiệu lớn trong mùa giải tới.

Cầu thủ người Brazil sẽ sớm ra mắt và bắt đầu quá trình tập luyện cùng các đồng đội mới tại Arsenal. Trước anh, "Pháo thủ" đã mua đứt Piero Hincapie và chiêu mộ bộ đôi tân binh Christos Tzolis và Illan Meslier ở phiên chợ hè năm nay.

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