Áp lực của người trẻ đằng sau cơn sốt Chiikawa

Những áp lực tương tự cũng hiện hữu ở khắp các quốc gia tại châu Á. Tại Trung Quốc, sinh viên dành nhiều năm chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Do đó, việc Chiikawa trượt kỳ thi chứng chỉ làm cỏ 2 lần dù đã chăm chỉ học tập giúp người trẻ cảm thấy an ủi. Thị trường việc làm cũng tạo thêm áp lực cho người trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 16-24 tuổi tại khu vực thành thị Trung Quốc đã đạt 18,9% vào tháng 8, trong khi số lao động tự do dự báo vượt 300 triệu người trong năm nay. Tại Đài Loan, hơn 11% người trong độ tuổi 15-24 không có việc làm. Tình trạng dư thừa lao động có trình độ đại học cũng khiến một số sinh viên thêm chật vật. Ở Hàn Quốc, ngày càng nhiều người trẻ phải làm nhiều công việc cùng lúc để tăng thu nhập. Ảnh: Adam Lam/China Daily.