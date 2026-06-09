90 căn nhà phố the Sholi làm mới diện mạo đô thị Tây TP.HCM

Việc chuyển từ “giữ tài sản” sang đầu tư the Sholi - kênh khai thác kép vừa tạo lợi nhuận vận hành và tăng giá trị, vừa an cư giữa Chợ Lớn - là giải pháp được quan tâm hiện nay.

Từ thế kỷ 18, Chợ Lớn (gồm quận 5, quận 6, quận 10, Bình Tân cũ và các quận lân cận) là trái tim giao thương đưa Sài Gòn thành “Hòn ngọc Viễn đông”. Đây từng là chợ bán sỉ lớn nhất cả nước, nơi người dân TP.HCM lẫn Tây Nam Bộ tìm về mua bán, vui chơi.

“Lớp áo mới” tại trung tâm giao thương Chợ Lớn

Qua hàng trăm năm, Chợ Lớn vẫn giữ vị thế trung tâm giao thương. Các quận thuộc khu vực này thường nằm trong nhóm đông dân hàng đầu cả nước. Theo chuyên gia, khu vực phía Tây TP.HCM thu hút cư dân mạnh mẽ - cho thấy sức hút của khu vực qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, nghịch lý là sức sống thương mại vẫn mạnh, nhưng diện mạo đô thị dần cũ kỹ với những con phố chật chội. Vì vậy, Chợ Lớn cần “lớp áo mới” phù hợp hơn với hơi thở thời đại, đặc biệt khi nhu cầu mở cửa hàng hay không gian dịch vụ cao cấp ngày càng tăng.

Khu Tây TP.HCM cần “khoác áo mới” cho diện mạo đô thị, đáp ứng nhịp phát triển của thời đại.

Giữa bối cảnh này, the Sholi xuất hiện như lời giải từ mô hình phố thương mại thế hệ mới. Sở hữu 2 mặt tiền đường An Dương Vương (lộ giới 30 m) và Phan Đình Thông (lộ giới 12 m), the Sholi mang mã “gen” giao thương đặc trưng của khu Tây TP.HCM, nhưng được phát triển theo tư duy hiện đại với 90 căn nhà phố thương mại được quy hoạch đồng bộ.

Không còn là những căn nhà phố thương mại tách rời, mỗi sản phẩm tại the Sholi là “mảnh ghép” trong hệ sinh thái thương mại đa công năng - đa trải nghiệm, cộng hưởng lưu lượng khách sẵn có của khu vực theo tinh thần “buôn có bạn, bán có phường”.

Khác mô hình nhà phố truyền thống thường tối ưu diện tích bán hàng, the Sholi chú trọng trải nghiệm và vận hành bền vững. Dự án sở hữu kiến trúc đồng bộ, đường nội khu lát đá granite tự nhiên, vỉa hè rộng thoáng, các căn xây lùi 1,2 m tạo khoảng ngoài trời ấn tượng, tối ưu hóa diện tích kinh doanh F&B, cà phê, showroom hay cửa hàng bán lẻ.

Quy mô the Sholi, tổ hợp phố thương mại thế hệ mới tại Chợ Lớn, có 90 căn được quy hoạch hiện đại, đồng bộ. Ảnh phối cảnh.

Mỗi căn nhà phố the Sholi có cấu trúc 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu và sân thượng, diện tích khai thác 320-442 m2, cho phép kết hợp nhiều công năng: Kinh doanh, văn phòng, studio và lưu trú.

Quan trọng hơn, the Sholi không chỉ tạo ra dãy nhà phố, mà đang hình thành chuẩn mực mới cho mô hình phố thương mại khu Tây nhưng vẫn giữ nguyên lợi thế lõi về dòng khách và sức mua.

Lợi nhuận từ mô hình nhà phố thương mại đa công năng

Khi được khoác “chiếc áo mới”, chuỗi phố thương mại đa ngành hàng, hiện đại và giàu sức sống giữa trung tâm Chợ Lớn nhận nhiều sự chú ý của nhà đầu tư.

Thực tế, Chợ Lớn được xem là “la bàn” giao thương của miền Tây. Dự án the Sholi hứa hẹn trở thành “thỏi nam châm” mới của khu vực với lưu lượng khách lớn từ dân bản địa và Tây Nam Bộ. Nhờ vậy, nhu cầu thuê mặt bằng, văn phòng đa tầng hay trung tâm dịch vụ tại đây thường duy trì ở mức cao.

Theo khảo sát từ đơn vị tư vấn và phát triển dự án the Sholi, giá thuê một tòa nhà thương mại quy mô tương đương như dự án quanh khu Chợ Lớn dao động 50-100 triệu đồng/tháng tùy vị trí. Điều này phần nào cho thấy sức hấp dẫn trong đầu tư của nhà phố thương mại ở khu Chợ Lớn.

Khách hàng mua nhà phố thương mại the Sholi có giá từ 12,3 tỷ đồng /căn với diện tích sử dụng 420 m2 (khoảng 29 triệu đồng/m2), đồng thời ngân hàng VietinBank cho vay 80% trong 35 năm, hỗ trợ lãi suất đến 24 tháng. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh đó, giá nhà phố quanh Chợ Lớn đang ở ngưỡng dễ tiếp cận, trong khi giá thuê và công suất khai thác cũng ấn tượng. Mặt khác, khu Chợ Lớn phát triển lâu đời, tốc độ đô thị hóa nhanh nên gần như không còn quỹ đất trống để triển khai thêm nhiều mô hình tương tự. Chính giá trị và sự khan hiếm giúp the Sholi sở hữu tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Mô hình phố thương mại thế hệ mới tại the Sholi kiến tạo chuẩn an cư thời thượng giữa Chợ Lớn. Theo DKRA Consulting, đơn vị tư vấn và phát triển dự án, một sản phẩm như the Sholi vừa khai thác thương mại hiệu quả, vừa sở hữu dư địa tăng giá giữa trung tâm giao thương lâu đời là kênh đầu tư tiềm năng.