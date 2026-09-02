5 tiểu thuyết tình yêu đáng đọc mùa thu này

Năm câu chuyện tình yêu đưa người đọc từ vùng cao nguyên Scotland tới một cửa hàng đồ cổ và giảng đường đại học, nơi những cuộc gặp bất ngờ mở ra cơ hội bắt đầu lại.

Mùa thu dường như luôn hợp với những câu chuyện tình yêu. Khi nhịp sống chậm lại đôi chút, một cuốn tiểu thuyết về những cuộc gặp tình cờ, rung động ngoài dự tính và cơ hội bắt đầu lại có thể trở thành lựa chọn dễ chịu.

Năm tiểu thuyết lãng mạn được giới thiệu trên New York Times Book Review có bối cảnh và nhân vật rất khác nhau. Điểm chung là tình yêu đều xuất hiện vào lúc họ đang đứng trước một thay đổi trong cuộc sống.

Có người phải học cách bước tiếp khỏi quá khứ, có người tìm một con đường mới, cũng có người tưởng cuộc đời mình đã ổn định cho tới lúc một người khác xuất hiện.

Cuộc gặp giữa cao nguyên Scotland

Just a Highland Fling (Chuyện tình thoáng qua ở cao nguyên) của Naina Kumar bắt đầu bằng chuyến đi tới Scotland của Neelu Pillai, một nhà sản xuất chương trình hẹn hò.

Cô trở về dự đám cưới của cha sau nhiều năm hai người xa cách. Neelu vẫn mang cảm giác bị bỏ rơi, còn chuyến đi trở thành dịp để cha con cô thử tìm lại sự gắn bó từng có.

Cuốn tiểu thuyết Chuyện tình thoáng qua ở cao nguyên của Naina Kumar. Ảnh: NYT.

Ngay đêm đầu tiên ở thị trấn, Neelu gặp Jacob tại một quán bar. Cả hai đều nghĩ đây chỉ là cuộc gặp thoáng qua, không hứa hẹn và chẳng cần bận tâm tới ngày mai.

Nhưng Jacob hóa ra có mối liên hệ với gia đình Neelu. Một sự việc bất ngờ khiến hai người phải đồng hành, và khoảng thời gian ấy dần kéo họ lại gần nhau.

Naina Kumar sử dụng mô típ quen thuộc của tiểu thuyết lãng mạn: hai người xa lạ xích lại gần sau một biến cố. Tuy nhiên, câu chuyện trở nên sâu sắc hơn nhờ cách tác giả để tình cảm phát triển song song với hành trình mỗi người đối diện những khúc mắc riêng.

Neelu thường tạo khoảng cách để tự bảo vệ mình, trong khi Jacob khó rời khỏi những điều từng gắn bó. Giữa hai con người tưởng như đối lập lại hình thành một mối quan hệ ngọt ngào và tự nhiên.

Tình yêu không lập tức giải quyết mọi vấn đề. Nhưng một cuộc gặp tưởng chỉ kéo dài một đêm có thể trở thành khởi đầu cho một chương khác.

Chuyến phiêu lưu ngoài dự tính

Wild Goose Chase (Cuộc truy đuổi ngỗng trời) của Sarah Adler mang màu sắc vui nhộn hơn với hàng loạt tình huống bất ngờ.

Callahan Leitner, hay Cal, sở hữu một cửa hàng đồ cổ. Cuộc sống khá yên ổn của anh bỗng bị đảo lộn bởi một món đồ kỳ lạ xuất hiện tại cửa hàng. Khi nó vô tình bị đưa đi nơi khác, Cal phải lên đường tìm lại cùng Annie O’Neill, cô trợ lý tạm thời.

Bìa cuốn tiểu thuyết Cuộc truy đuổi ngỗng trời của tác giả Sarah Adler. Ảnh: NYT.

Chuyến đi tưởng đơn giản nhanh chóng biến thành một cuộc phiêu lưu. Hai người liên tục gặp những nhân vật và tình huống ngoài dự kiến, trong khi sức hút giữa họ cũng ngày càng khó phớt lờ.

Nhưng tình cảm xuất hiện đúng lúc Cal và Annie có những kế hoạch khác nhau.

Annie muốn tới một thành phố khác để mở cửa hàng riêng. Cal lại gắn bó với cửa hàng đồ cổ đang quản lý và chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi cuộc sống quen thuộc.

Phía sau những tình huống hài hước vì thế là câu hỏi quen thuộc của tình yêu trưởng thành: nếu muốn ở bên nhau nhưng hình dung về tương lai lại khác biệt, hai người sẽ lựa chọn thế nào?

Sarah Adler còn đan xen một câu chuyện trong quá khứ qua những bức thư và dấu vết cũ. Hai dòng thời gian dần tiến lại gần nhau, thêm một chút bí ẩn cho câu chuyện tình vui nhộn.

Cuộc gặp trên chuyến xe buýt đêm

The Night Bus (Chuyến xe buýt đêm) của Tessa Bickers bắt đầu bằng một cuộc gặp rất bình thường.

Daisy là phóng viên giải trí nhưng mong muốn được theo đuổi những đề tài sâu hơn. Trên chuyến xe buýt đêm quen thuộc, cô để ý một hành khách cứ đọc đi đọc lại cuốn Orlando của Virginia Woolf.

Chuyến xe buýt đêm của Tessa Bickers. Ảnh: NYT.

Người đàn ông ấy là Tom. Anh đang cố tìm trong cuốn sách lời giải cho một chuyện tình vừa kết thúc. Người anh yêu từng nhắc tới Orlando trước lúc hai người chia tay, khiến Tom tin rằng cuốn sách có thể giúp anh hiểu điều gì đã xảy ra.

Daisy tò mò và quyết định giúp anh.

Bản thân cô cũng đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống nhưng ngày càng nhận ra mình có những câu hỏi chưa tìm được lời giải. Tom, trong khi đó, vẫn mải nhìn về mối quan hệ cũ.

Những chuyến xe, cuộc trò chuyện và hành trình cùng tìm ý nghĩa trong một cuốn sách dần kéo họ lại gần.

Điều dễ chịu ở The Night Bus là tình yêu không xuất hiện như một tiếng sét. Nó bắt đầu bằng sự tò mò, những lần lắng nghe và việc hai người giúp nhau nhìn rõ hơn điều mình thực sự mong muốn.

Hai người tưởng chẳng thể hòa hợp

Dearest Beast (Quái vật thân yêu) của Felicia Grossman đưa câu chuyện tình yêu về London thế kỷ XIX.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ cấu trúc truyện cổ tích và là một biến tấu của Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái vật), nhưng nữ chính Rebecca Adler mới là người mang vẻ gai góc, mạnh mẽ hơn.

Roger Berab là một người đàn ông góa vợ đang cố xây dựng cuộc sống ổn định cho mình và con gái. Rebecca lại thẳng thắn, độc lập và không quá bận tâm tới những khuôn mẫu xung quanh.

Một sự cố khiến Rebecca phải tạm thời ở nhà Roger trong lúc nơi ở của cô được sửa chữa. Khó xử ở chỗ hai người vốn đã quen nhau và chẳng mấy ưa nhau.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ cấu trúc truyện cổ tích và là một biến tấu của Người đẹp và Quái vật nhưng nữ chính mang vẻ gai góc, mạnh mẽ hơn. Ảnh: NYT.

Tuy nhiên, sức hút giữa họ lại hiện diện ngay từ đầu.

Càng có nhiều thời gian bên nhau, những phòng bị dần được tháo bỏ. Từ miễn cưỡng, họ bắt đầu tận hưởng sự hiện diện của người kia rồi nhận ra tình cảm đã đi xa hơn mình tưởng.

Điểm hấp dẫn của câu chuyện không nằm ở việc Roger hay Rebecca phải trở thành một con người khác để được yêu. Ngược lại, chính mối quan hệ giúp họ thành thật hơn với bản thân và nhận ra cuộc sống mình thực sự mong muốn.

Ngôi sao nhạc pop trở lại giảng đường

Extracurricular (Ngoại khóa) của Rachel Lynn Solomon kể về Ramona Wilder, một ngôi sao nhạc pop quyết định rời xa sân khấu và trở lại đại học ở tuổi 26.

Sau nhiều năm sống giữa ánh đèn, Ramona muốn tìm lại một cuộc sống bình thường. Tại trường, cô gặp Nick Navarro, giáo sư tâm lý 36 tuổi cũng đang bước qua một giai đoạn chuyển tiếp.

Tiểu thuyết Ngoại khóa của Rachel Lynn Solomon kể về một ngôi sao nhạc pop quyết định rời xa sân khấu và trở lại đại học ở tuổi 26. Ảnh: NYT.

Nick có công việc mình yêu thích, gia đình luôn ủng hộ và một cuộc sống nhìn bên ngoài khá ổn định. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó mà bản thân khó gọi tên.

Ramona xuất hiện đúng vào khoảng trống ấy.

Ban đầu, Nick không tin một người từng có cuộc sống đặc biệt như cô có thể hài lòng với những ngày bình thường. Nhưng càng hiểu Ramona, anh càng nhận ra phía sau vẻ sắc sảo là một người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa có những khoảng mong manh.

Ramona cũng phải học cách xác định mình là ai khi không còn được định nghĩa bởi sân khấu hay sự chú ý của công chúng.

Tình cảm giữa họ vì thế diễn ra song song với hành trình hai người nhìn lại cuộc sống. Ramona phải tìm ra điều cô muốn sau những thành công từng có, còn Nick dần nhận ra ổn định chưa chắc đồng nghĩa với trọn vẹn.

Solomon để mối quan hệ phát triển chậm rãi, với những rung động nhỏ tích tụ qua từng trang cho tới lúc hai người không thể tiếp tục coi sự xuất hiện của người kia chỉ là tình cờ.

Năm cuốn sách kể năm câu chuyện khác nhau nhưng đều bắt đầu lúc các nhân vật đứng giữa hai chặng của cuộc đời.

Một chuyến đi, một cuộc phiêu lưu ngoài dự kiến, những đêm trên xe buýt hay quyết định trở lại giảng đường đều có thể mở ra một tình yêu mới.

Có lẽ đó cũng là nét dịu dàng nhất của những câu chuyện này: tình yêu không nhất thiết xuất hiện đúng kế hoạch. Đôi khi, nó đến lúc một người đang học cách bước tiếp và lặng lẽ khiến con đường phía trước trở nên khác đi.