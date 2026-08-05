24 năm tù cho đôi vợ chồng tổ chức 'bay lắc' tại quán karaoke

Vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất rất nghiêm trọng, có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài tại quán Karaoke Quỳnh Trang với sự tham gia của 53 bị cáo.

Sau 1 ngày xét xử, chiều muộn ngày 5/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quỳnh Trang (ở cụm 5, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội).

Theo đó, Tòa đã tuyên án phạt: bị cáo Nguyễn An Việt (quản lý điều hành quán karaoke Quỳnh Trang) 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Anh/TTXVN.

Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn An Việt phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 17 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 15 tháng tù của một bản án trước đó của Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng cũ (Hà Nội), buộc bị cáo Việt phải chấp hành hình phạt chung của cả 2 bản án là 18 năm 3 tháng tù.

Vợ bị cáo Việt là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hà bị phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Chú của bị cáo Việt là bị cáo Hoàng Đức Phú bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 1 năm tù về tội “ Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hoàng Đức Phú là 10 năm tù.

37 bị cáo bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 7 năm tù đến 16 năm tù về các tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”.

10 bị cáo còn lại trong vụ án đều bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Không tố giác tội phạm”.

Thay mặt Hội đồng xét xử công bố bản án, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Trâm Anh đánh giá, đây là vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất rất nghiêm trọng, được thực hiện có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài tại quán Karaoke Quỳnh Trang trên địa bàn xã Ô Diên với sự tham gia của 53 bị cáo.

Thứ tự từ trái qua: bị cáo Hoàng Đức Phú (áo đen), Nguyễn An Việt (cháu ruột của bị cáo Phú), Nguyễn Thị Ngọc Hà (vợ bị cáo Việt). Ảnh: Kim Anh/TTXVN.

Bị cáo Hoàng Đức Phú là chủ cơ sở kinh doanh nhưng đã giao cho vợ chồng Nguyễn An Việt quản lý, điều hành hoạt động của quán. Để thu lợi bất chính, các bị cáo đã tổ chức cho khách sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát bằng việc bố trí địa điểm, nhân viên, chuẩn bị dụng cụ, cung cấp ma túy theo yêu cầu của khách, phân công nhân viên phục vụ, cảnh giới và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra tại quán.

Theo bản án sơ thẩm, từ cuối năm 2024 đến tháng 6/2025, Hoàng Đức Phú, Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà cùng đồng phạm nhiều lần tổ chức cho nhiều khách cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát quán karaoke Quỳnh Trang với thủ đoạn lợi dụng hình thức hoạt động kinh doanh hát karaoke để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhảy múa trong các phòng hát karaoke.

Trong đó, Hoàng Đức Phú là chủ quán karaoke Quỳnh Trang, giao cho vợ chồng Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh karaoke. Phú biết và đã đồng ý cho Việt, Hà cho khách sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát của quán, thu lời bất chính số tiền 6,1 tỷ đồng .

Ngoài ra, Phú còn tàng trữ trái phép 1 bộ da hổ là bộ phận không thể tách rời của sự sống động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Nhóm IB về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm. Trong giai đoạn điều tra, Phú đã tự nguyện nộp 3 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Nguyễn An Việt được chú là Hoàng Đức Phú thuê quản lý, thực hiện hoạt động kinh doanh quán karaoke Quỳnh Trang, là người khởi xướng, điều hành, nhiều lần tổ chức cho nhiều khách sử dụng ma túy, “bay lắc” tại các phòng hát.

Nguyễn Thị Ngọc Hà (vợ Việt) giúp Việt quản lý tài chính, thu chi, nhận khách, bố trí phòng, nhân viên phục vụ khách sử dụng ma túy, “bay lắc” tại các phòng hát quán karaoke Quỳnh Trang. Việt cùng với Hà hưởng lợi bất chính 300 triệu đồng tiền công.