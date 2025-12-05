Yêu cầu tháo biển báo 20 km/h gây khó cho tài xế trong KCN ở Đồng Nai

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đã chính thức có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm thời tháo dỡ toàn bộ các biển báo.

Tốc độ 20 km/h gây khó khăn cho tài xế lưu thông. Ảnh: VOV.VN

Sau nhiều phản ánh của người dân và giới tài xế về tình trạng biển báo giới hạn tốc độ 20 km/h bất hợp lý tại Khu công nghiệp (KCN) Đồng Xoài 3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đã chính thức có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm thời tháo dỡ toàn bộ các biển báo này.

Trước đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản đề nghị Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước (chủ đầu tư hạ tầng KCN Đồng Xoài 3, thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) tháo dỡ các biển báo tốc độ 20km/h vì "chưa phù hợp quy định".

Theo Ban Quản lý, việc lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về báo hiệu đường bộ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, và phải căn cứ vào điều kiện thực tế của tuyến đường (kết cấu hạ tầng, lưu lượng, chủng loại phương tiện).

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phản ánh về bức xúc của nhiều tài xế khi các biển báo này được lắp đặt một cách bất hợp lý trên các tuyến đường trong KCN Đồng Xoài 3. Theo các bác tài, với tốc độ này hầu hết đều khó tuân thủ.

Sau khi được cơ quan báo chí phản ánh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã khảo sát thực tế.

Đoàn khảo sát xác định các biển báo 20km/h đã được chủ đầu tư lắp đặt tại tất cả các tuyến đường trong KCN từ trước năm 2025.

Tài xế cho rằng, hầu hết không ai có thể tuân thủ với tốc độ này. Ảnh: VOV.VN

Đoàn khảo sát kiến nghị chủ đầu tư cần điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ tối đa phù hợp với quy chuẩn hiện hành, đồng thời lắp đặt bổ sung các gờ giảm tốc tại các đoạn có mật độ lưu thông lớn để đảm bảo an toàn.

Sau đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Ban Quản lý các KCN, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đề nghị xử lý bất cập, tổ chức giao thông cho phù hợp.

Theo Sở Xây dựng, việc hạn chế tốc độ tối đa 20km/h là không phù hợp, bởi lẽ các tuyến đường này không chỉ phục vụ phương tiện ra vào nhà máy mà còn phục vụ dân sinh cho các khu dân cư lân cận, gây khó khăn lớn cho người tham gia giao thông.