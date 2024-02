'Xin vía' Thần Tài phong cách Gen Z

Để “xin vía” tài lộc và may mắn trong ngày Thần Tài, Gen Z Việt cũng tìm mua vàng nhưng lựa chọn sản phẩm hiện đại, khác biệt hơn so với thế hệ đi trước.

Mua vàng vào ngày Thần Tài không chỉ là thói quen của thế hệ đi trước. Giới trẻ Việt với tư duy mới mẻ, hiện đại đã tự tạo cho mình cách “rước vía Thần Tài" mang dấu ấn cá nhân. Không chỉ là vàng miếng, họ tìm đến nhiều sản phẩm khác cùng chất liệu vàng để tặng bản thân, “xin vía” cho một năm mới may mắn, thành công, làm quà tặng ông bà, cha mẹ dịp đầu năm, hay biếu đối tác kinh doanh, cầu chúc năm mới thuận buồm xuôi gió.

Dành cho các bạn trẻ muốn tìm đến sự mới mẻ, khác biệt, Lifestyle gợi ý 4 sản phẩm vàng vừa tinh tế vừa thiết thực từ PNJ, phù hợp làm “của để dành” hay trao tặng người thân, bạn bè.

BST vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát

Với những bạn trẻ tài chính không quá dư dả, từng có suy nghĩ “mua vàng ngày Thần Tài là câu chuyện xa vời”, sản phẩm vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát sẽ giúp bạn đến gần hơn mục tiêu để dành cho tương lai và có những trải nghiệm tích luỹ mới mẻ, độc đáo.

Được tạo hình với các biểu tượng của phúc lành, tài lộc như Kim Bảo Như Ý, cỏ 4 lá, hạt đậu vàng, đồng kim tiền… dòng sản phẩm Tiểu Lộc Đại Phát có trọng lượng 0,3-0,5 chỉ, hợp túi tiền số đông.

“Nhỏ nhưng có võ”, các lộc vàng nhỏ xinh này mang theo ước vọng cho một năm mới nhiều khởi sắc. Chậm rãi nhưng đều đặn và chắc chắn, khi bạn đổ đầy ống heo thuỷ tinh bằng các miếng vàng mini đồng nghĩa hành trình tích trữ được khởi nguồn, gieo mầm hy vọng cho một tương lai tài lộc rủng rỉnh, vinh hoa dồi dào.

BST trang sức Kim Bảo Như Ý

Bên cạnh quan niệm “xin vía ngày Thần Tài phải mua vàng miếng” với nhiều Gen Z, trang sức vàng vừa thời trang, vừa ngụ ý cầu chúc điều tốt lành là lựa chọn lý tưởng trong ngày này. BST trang sức Kim Bảo Như Ý của PNJ đáp ứng các tiêu chí đó khi kết hợp khéo léo hình ảnh mặt gậy như ý - thể hiện những điều tốt lành, thuận theo mong muốn với hình ảnh cỏ 4 lá - tượng trưng cho may mắn, hy vọng và tình yêu, cùng mặt đồng kim tiền mang ý nghĩa vẹn tròn, tài lộc và phú quý và hình ảnh trái tim gợi nhắc tình yêu vĩnh cửu.

Các thiết kế trong BST được chia theo 4 chủ đề chính với điểm nhấn khác biệt: Trang sức chủ đề Tài lộc kết hợp biểu tượng Kim Bảo Như Ý và đồng kim tiền/túi tiền/rồng vàng. Trang sức chủ đề Tình duyên với hình ảnh 4 trái tim lồng ghép khéo léo trong biểu tượng Kim Bảo Như Ý cùng thiết kế trang sức đôi (nhẫn đôi, vòng tay đôi). Trang sức chủ đề Công danh kèm hình ảnh cá chép ngụ ý “cá chép vượt vũ môn”. Trang sức chủ đề Bình an nổi bật với hình ảnh hồ lô kết hợp biểu tượng Kim Bảo Như Ý.

BST vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên

Mang ngụ ý cầu tài lộc, Long Đáo Kim Niên với set 6 miếng gồm Phát - Lộc - Tài - Phú - Quý - An được PNJ “đo ni đóng giày” cho nhu cầu cụ thể của mỗi người: An mang nghĩa “Tân niên bình an đáo”, Phú là “Xuân nhật phú quý lai”, Quý hàm ý “Lập xuân đa phú quý”, Phát hướng đến “Tân xuân phát lộc tài”, Lộc cầu chúc “Minh niên nghênh vạn lộc”, Tài gửi gắm “Tiết xuân vượng đức tài.

Tùy theo khả năng tài chính, bạn có thể mua lẻ 1 miếng hoặc bộ 2, 3, 6 miếng vàng tài lộc vào ngày Thần Tài để ghép chữ. Bộ 2 miếng là An - Phát, Lộc - Tài, Phú - Quý. Bộ 3 miếng gồm Tài - Lộc - Phát, Phú - Quý - An, Phát - Lộc - Tài, An - Phú - Quý. Trong khi đó, bộ 6 miếng kết tinh vạn điều phúc lành, cầu chúc một năm mới bội thu thành quả, vinh hiển thăng hoa.

BST Kim Long Phi Vân

Độc đáo, giới hạn và sang trọng, bộ sưu tập tạo tác Kim Long Phi Vân từ PNJArt là sản phẩm lý tưởng dành tặng bản thân hoặc người thân, bạn bè và đối tác trong ngày Thần Tài.

Không lấy cảm hứng từ con rồng “tĩnh” quen thuộc, BST Kim Long Phi Vân tinh tế khi chọn biểu tượng rồng vàng vươn mây, thể hiện sự khởi sắc, thăng hoa về cả vật chất và tinh thần. Rồng gặp mây tựa cá gặp nước, ngụ ý cho một năm mới tràn ngập may mắn, thuận lợi. BST gồm 3 tặng phẩm giới hạn: Tượng vàng 24K Kim Long Phi Vân, tranh mỹ thuật Kim Long Phi Vân và đồng vàng 24K Kim Long Đại Cát.

Trong đó, đồng vàng 24K Kim Long Đại Cát độc bản chỉ với 2024 đồng vàng được khắc số series từ 0001 đến 2024 với khối lượng 2,4g. Con số 24 được lặp lại với 2 cộng 4 là 6 cũng đại diện cho tài lộc. Đồng thời, với thiết kế bao bì độc đáo, tạo tác thích hợp để lấy vía, gửi trao những người thân quý.