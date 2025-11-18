Xem học sinh THCS dựng mô hình giao thông TP.HCM bằng lego

Sáng 18/11, TP.HCM khai mạc triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn khát vọng tương lai. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ phục vụ kỷ niệm 50 năm giáo dục và đào tạo TP.HCM, đồng thời nhằm khẳng định vai trò và sứ mệnh của ngành giáo dục thành phố trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và TP.HCM nói riêng.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng nhiều lãnh đạo ngành giáo dục của TP.HCM đã cùng tham quan, trải nghiệm triển lãm và các gian hàng được đặt tại sự kiện.

Lễ khai mạc lần này còn có sự góp mặt của hàng trăm học sinh tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố. Từ 7h, học sinh các trường đã có mặt, cùng dự lễ khai mạc và tham quan các khu trưng bày cùng lãnh đạo thành phố.

Triển lãm trưng bày 125 bức ảnh tại Hội trường Thống Nhất, cùng với đó là 9 gian hàng và 5 khu vực ảnh, tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử phát triển của ngành giáo dục TP.HCM. Mỗi khu vực được thiết kế theo dòng chảy thời gian, giúp người xem hình dung hành trình 50 năm chuyển mình của giáo dục thành phố.

Các khu vực triển lãm và gian hàng được thiết kế hiện đại để tái hiện hành trình phát triển của ngành giáo dục.Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu của giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, phản ánh sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy và mô hình quản lý.

Tại gian hàng số 7 thuộc cụm chuyên môn 14, Nhật An, học sinh THCS Mỹ Phước, giới thiệu mô hình TP.HCM sau sáp nhập hành chính. Hai em sử dụng lego để dựng thành phố theo hướng giao thông thông minh và công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đồng thời đề xuất kế hoạch phát triển đô thị trong tương lai. Bộ mô hình được hoàn thiện trong khoảng 2,5 tháng với sự phối hợp của ba học sinh và sự hỗ trợ của giáo viên. Các em bày tỏ mong muốn dự án có thể được áp dụng thực tế, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Còn tại gian hàng chuyển đổi số, các học sinh trải nghiệm các sản phẩm robot hiện đại, thông minh. Anh Tiến Long, đại diện gian hàng, cho biết đơn vị đang xây dựng các mô hình phục vụ dạy học cho học sinh. Mục tiêu của đơn vị là phát triển năng lực STEM, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức sách vở vào thực tế. Cũng theo anh Long, việc học thông qua dự án sẽ tạo động lực cho học sinh chủ động khám phá và giải quyết vấn đề một cách toàn diện hơn.

Nhiều tài liệu, sản phẩm do giáo viên và học sinh thực hiện cũng được trưng bày tại các gian hàng của triển lãm. Triển lãm lần này sẽ kéo dài cho đến hết ngày 20/11.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Minh Thạnh, Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định đây là dịp để tổng kết những dấu ấn nổi bật và khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Ông cũng nêu rằng triển lãm lần này là dịp để nhìn lại ngành giáo dục không chỉ nâng cao dân trí mà còn là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp to lớn vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. "Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, ghi lại những chỉ đạo, những quyết sách đúng đắn của trung ương và thành phố, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ quản lý ngành giáo dục - đào tạo và đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người", ông nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiếu đánh giá triển lãm đã phác họa rõ nét chặng đường phát triển của giáo dục TP.HCM, từ những lớp học lợp mái lá ban đầu đến hệ thống cơ sở vật chất hiện đại ngày nay. Theo ông, sự chuyển mình vượt bậc này thể hiện quyết tâm của học sinh, giáo viên và toàn ngành trong việc xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm giáo dục của khu vực.

