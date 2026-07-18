Việt Nam 4-0 Myanmar: Đình Bắc ghi bàn

Phút 89, Đình Bắc kiếm về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công.

Tuyển Việt Nam sớm làm chủ thế trận và dâng lên ép sân ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Và không mất nhiều thời gian để "Những chiến binh sao vàng" có bàn thắng trên sân Thái Nguyên.

Phút thứ 5, từ đường chuyền của Hoàng Hên bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng chạm chân Tài Lộc đổi hướng vừa tầm để Xuân Son tung người volley không cho thủ thành Myanmar cơ hội cản phá.

Tuyển Việt Nam làm chủ thế trận ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, Tài Lộc là cầu thủ chơi cực kỳ nổi bật trên hàng công tuyển Việt Nam. Cầu thủ này liên tục có những pha xử lý mạnh mẽ khiến hàng thủ Myanmar gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, Myanmar chủ yếu chơi phòng ngự phản công. Trong một tình huống như thế, Win Naing Tun có pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Tới phút 22, Than Pang tiếp tục thử tài thủ môn Patrik với cú sút xa hiểm hóc. Rất may là bóng đi chệch cột dọc.

Dù sớm tạo lợi thế, tuyển Việt Nam vẫn nhận lời cảnh báo từ những pha phản công tốc độ của Myanmar. Đội khách cho thấy khả năng chuyển trạng thái rất nhanh và sẵn sàng trừng phạt chỉ với một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ.

Nếu không duy trì sự tập trung và cải thiện khả năng kiểm soát không gian phía sau, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể phải trả giá trước những đợt phản công sắc bén.

Tuyển Việt Nam chơi nhỉnh hơn Myanmar trong hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Sau quãng thời gian thi đấu chệch choạc, tuyển Việt Nam dần kiểm soát lại thế trận. Tuy nhiên, những pha dứt điểm liên tiếp của Xuân Son lại đưa bóng đi chưa thật sự chuẩn xác. Tiền đạo thuộc biên chế Nam Định có rất nhiều cơ hội trong hiệp một, nhưng chưa thể ghi thêm bàn.

Trong thế trận ép sân ở những phút cuối hiệp một, tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 2 trong trận. Phút 39, từ tình huống đá phạt chếch bên cánh trái theo hướng tấn công của tuyển Việt Nam, Tiến Anh treo bóng thuận lợi để Xuân Mạnh đánh đầu đập đất làm tung lưới Myanamar.

Xuân Mạnh ghi bàn thứ 2 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam tạm dẫn Myanmar với 2 bàn cách biệt trong 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik quyết định giữ nguyên bộ khung 11 người trong hiệp một.

Phút 51, Tiến Anh có bóng khá thoáng trong vùng cấm Myanmar. Cầu thủ này quyết định tung cú sút cực mạnh, bóng chạm tay hậu vệ Myanmar nhưng trọng tài không cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền.

Ngay sau đó, Tiến Anh tiếp tục có cơ hội bên cánh phải nhưng pha dứt điểm thiếu một chút chính xác để có bàn thắng. Ở tình huống này, Quang Hải và Xuân Son di chuyển tới vị trí trống trải để nhận bóng nhưng Tiến Anh quyết định dứt điểm thay vì chuyền cho đồng đội.

Tuyển Việt Nam dồn ép Myanmar ngay từ đầu hiệp 2 và có bàn thắng thứ 3.

Không mất nhiều thời gian để tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 3. Hoàng Hên khiến khán đài sân Thái Nguyên bùng nổ ở phút 59 với cú đặt lòng chân trái đầy kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, không cho thủ môn Myanmar bất kỳ cơ hội cản phá. Siêu phẩm đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo "Những chiến binh sao vàng".

Sau bàn thắng của Hoàng Hên, tuyển Việt Nam có 2 sự thay đổi người. HLV Kim Sang-Sik lần lượt tung Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh vào sân thay thế Thành Chung và Nhật Minh.

Myanmar gần như chỉ còn biết chịu trận trước tuyển Việt Nam. Quang Hải và đồng đội liên tiếp thực hiện các tình huống khoét vào 2 nách hàng thủ Myanmar. Nếu may mắn hơn, Tài Lộc, Xuân Son và cả Đình Bắc đã có thể ghi bàn thứ 4 cho tuyển Việt Nam.

Phút 76, Hai Long và Văn Vĩ được tung vào sân thay cho Hoàng Đức và Hoàng Hên.

Phút 78, Xuân Son khiến khán giả trầm trồ với pha ngả người móc bóng kiểu xe đạp chổng ngược sau đường tạt chuẩn xác của Văn Vĩ. Đáng tiếc, cú dứt điểm đẹp mắt lại đưa bóng bay vọt xà trong gang tấc. Ngay sau đó, Văn Vĩ nhận bóng với tư thế không ai kèm trong vùng cấm nhưng sút vọt xà.

Những phút cuối, tuyển Việt Nam tổ chức được hàng loạt pha lên bóng rất thoáng. Tuy nhiên, "Những chiến binh sao vàng" lại liên tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Phút 89, Đình Bắc bị hậu vệ Myanmar phạm lỗi trong vùng cấm sau một tình huống xử lý đầy kỹ thuật, buộc trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, chính Đình Bắc dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn đối phương để nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển Việt Nam.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam.

Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc có trận ra mắt tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên Tài Lộc kết hợp cùng Xuân Son và Hoàng Hên, qua đó hứa hẹn giúp hàng công thi đấu thăng hoa ở trận giao hữu với Myanmar.

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