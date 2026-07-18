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Thể thao

Việt Nam 1-0 Myanmar: Xuân Son ghi bàn

  • Thứ bảy, 18/7/2026 17:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phút thứ 5, tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số do công của Xuân Son với pha volley đẹp mắt vào góc xa khung thành.

Xuân Son mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam sớm làm chủ thế trận và dâng lên ép sân ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Và không mất nhiều thời gian để "Những chiến binh sao vàng" có bàn thắng trên sân Thái Nguyên.

Phút thứ 5, từ đường chuyền của Hoàng Hên bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng chạm chân Tài Lộc đổi hướng vừa tầm để Xuân Son tung người volley không cho thủ thành Myanmar cơ hội cản phá.

Trong hơn 10 phút đầu tiên, Tài Lộc là cầu thủ chơi cực kỳ nổi bật trên hàng công tuyển Việt Nam. Cầu thủ này liên tục có những pha xử lý mạnh mẽ khiến hàng thủ Myanmar gặp nhiều khó khăn.

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Tuyển Việt Nam làm chủ thế trận ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ảnh: Minh Chiến.

Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc có trận ra mắt tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên Tài Lộc kết hợp cùng Xuân Son và Hoàng Hên, qua đó hứa hẹn giúp hàng công thi đấu thăng hoa ở trận giao hữu với Myanmar.

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Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam.

Lúc 19h ngày 18/7, tuyển Việt Nam có trận giao hữu với Myanmar diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế tự tin sau chuyến tập huấn thành công tại Hàn Quốc. Đoàn quân của ông Kim Sang-sik ghi 8 bàn thắng và chỉ lọt lưới 2 bàn sau 3 trận. Chưa kể, tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng vượt trội với dàn lực lượng ổn định.

Phía bên kia chiến tuyến, bóng đá Myanmar đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thách thức. Tân huấn luyện viên Jorn Andersen có chưa đầy 10 ngày làm việc kể từ khi nhậm chức vào ngày 9/7.

Quỹ thời gian ngắn ngủi khiến đội khách khó lòng vận hành trơn tru triết lý mới. Dù có lực lượng mạnh nhất với sự góp mặt của ngôi sao Maung Maung Lwin, Myanmar vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với "Những chiến binh sao vàng".

Về mặt chiến thuật, ông Kim có thể sẽ vận hành sơ đồ 3-4-3, ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến và tấn công biên. Khả năng cao tuyển Việt Nam sẽ có được một chiến thắng cách biệt trước Myanmar.

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Huy Trưởng

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