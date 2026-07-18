Việt Nam 1-0 Myanmar: Xuân Son ghi bàn

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Xuân Son mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.
Tuyển Việt Nam sớm làm chủ thế trận và dâng lên ép sân ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Và không mất nhiều thời gian để "Những chiến binh sao vàng" có bàn thắng trên sân Thái Nguyên.
Phút thứ 5, từ đường chuyền của Hoàng Hên bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng chạm chân Tài Lộc đổi hướng vừa tầm để Xuân Son tung người volley không cho thủ thành Myanmar cơ hội cản phá.
Trong hơn 10 phút đầu tiên, Tài Lộc là cầu thủ chơi cực kỳ nổi bật trên hàng công tuyển Việt Nam. Cầu thủ này liên tục có những pha xử lý mạnh mẽ khiến hàng thủ Myanmar gặp nhiều khó khăn.
Tuyển Việt Nam làm chủ thế trận ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ảnh: Minh Chiến.
Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc có trận ra mắt tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên Tài Lộc kết hợp cùng Xuân Son và Hoàng Hên, qua đó hứa hẹn giúp hàng công thi đấu thăng hoa ở trận giao hữu với Myanmar.
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Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam.
Lúc 19h ngày 18/7, tuyển Việt Nam có trận giao hữu với Myanmar diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên.
Quản trị theo phong cách Park Hang-seo
Hai cuốn sách Triết lý quản trị Park Hang-seo và Phong cách quản trị Park Hang-seophân tích sâu cách nhà cầm quân người Hàn Quốc lãnh đạo đội tuyển Việt Nam tạo nên kỳ tích. Qua đó, người đọc có thể học hỏi những bài học về quản trị, chiến lược, kỷ luật, tinh thần đồng đội và sự đồng cảm. Đó là các yếu tố giúp HLV Park Hang-seo trở thành biểu tượng của thành công trong cả bóng đá và quản lý tổ chức.