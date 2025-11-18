Cảnh tắc đường từ 5h sáng tại Ba Vì nhìn từ trên cao
Từ 5h ngày 16/11, du khách Phạm Tùng Lâm ghi lại cảnh ùn tắc kéo dài trước cổng Vườn quốc gia Ba Vì. Hơn 13.000 người đổ về đây săn mây, ngắm hoa dã quỳ.
Vị Khách Mỹ lạy cảm ơn chủ quán ở Hà Nội sau khi được phục vụ "món ăn ngon nhất cuộc đời".
Con tàu cổ vừa trồi lên ven biển Thịnh Mỹ (Hội An) sau bão số 13.
Người hâm mộ bắt gặp bố mẹ G-Dragon tham quan đền Ngọc Sơn, sáng 10/11
Nghe tin cụ bà người Hàn Quốc đi lạc, Trần Hoàng Phương, chủ vựa trái cây trên đường Trần Hưng Đạo (Phú Quốc), gác lại công việc, chạy xe khắp các ngả đường tìm kiếm.
Sơn Tùng M-TP vừa đăng tải đoạn video trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ở TP.HCM. Điều đáng chú ý là không người hâm mộ nào bắt gặp được nam ca sĩ.
Bão số 13 ảnh hưởng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai tối 6/11.
Đoạn video ghi lại cảnh hướng dẫn viên Việt Nam hát 'Shape of You' của Ed Sheeran nhanh chóng thu hút hơn 13 triệu lượt xem.
Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ Gia Lai - Đắk Lắk, mưa lớn và gió rít mạnh tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai).
Tại bãi biển Quy Nhơn, từng đợt sóng biển dâng cao, cuộn mạnh, liên tiếp ập vào bờ.
Ít nhất 9 người chết, 16 người bị thương sau vụ chen lấn và giẫm đạp tại một ngôi đền tư nhân ở Ấn Độ.