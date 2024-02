Vì sao tránh kết hợp mùi hoa oải hương và bánh bí ngô ở văn phòng

Đối với hàng triệu người lao động cảm thấy việc đi tới văn phòng là trải nghiệm không mấy dễ chịu, một số giám đốc công ty bất động sản cho biết họ đã tìm ra giải pháp: Khiến văn phòng thơm hơn.

Công ty đầu tư và phát triển bất động sản - Hines - đã sáng tạo một loại mùi hương đặc biệt. Họ bắt đầu phun nó qua hệ thống sưởi, điều hòa không khí và hệ thống thông gió tại trụ sở Texas Tower ở Houston (Mỹ) vào cuối năm 2023.

Năm nay, Hines sẽ tiếp tục phun hương thơm này tại hơn 20 tòa nhà văn phòng và khu chung cư khác, từ Chicago, New York (Mỹ), London (Anh) đến Delhi (Ấn Độ).

Hoạt động trên được lấy cảm hứng từ các khu nghỉ dưỡng sang trọng, kết hợp với nghiên cứu cho thấy mùi thơm dễ chịu có thể cải thiện tâm trạng.

Bước đi của Hines nằm trong xu hướng đang ngày càng phổ biến Biophilic. Đây là xu hướng đưa yếu tố tự nhiên vào không gian nội - ngoại thất với mục tiêu làm cho người lao động, thông qua nhìn và ngửi, cảm thấy nơi làm việc như spa.

Theo Wall Street Journal, nhiều công ty đã bố trí văn phòng với thiết kế kích thích giác quan như thêm cây xanh, tối ưu ánh sáng tự nhiên và sử dụng tiếng ồn trắng êm dịu. Giờ đây, họ đang hướng tới “cái mũi" của người lao động.

Số lượng khách hàng hỏi ‘Cách mà điều này được tích hợp vào không gian?' đang ngày càng nhiều", Natalie Engels, giám đốc thiết kế tại công ty kiến trúc Gensler, cho biết.

Các nhà quản lý đang phải vật lộn để thu hút nhiều nhân viên hơn đến văn phòng sau đại dịch, bất chấp tiện nghi và phúc lợi được cung cấp, từ sân thượng ngoài trời trên cao đến cà phê miễn phí. Thậm chí, một số nơi còn động viên nhân viên bằng các tiện ích cao cấp như hỗ trợ tiêm vitamin B12 tại chỗ và giặt ủi.

Trong bối cảnh đó, một số người cho rằng mùi hương tại nơi làm việc có thể tạo nên sự thay đổi.

"Tư duy của chúng tôi là: 'Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi cách mọi người nghĩ về văn phòng?'", Whitney Bossin Burns, phó tổng giám đốc Chiến lược khách hàng toàn cầu tại Hines, nói.

"Nếu chúng ta có thể biến nó thành nơi mà mỗi khi nghĩ tới, mọi người lại hình dung đến kỷ niệm tích cực, thì chúng ta cần làm điều đó bằng mọi cách có thể", bà cho hay.

Một số doanh nghiệp từ lâu đã sử dụng hương thơm để lôi kéo người mua hàng và đánh thức vùng não ảnh hưởng đến cảm xúc.

Chẳng hạn, mùi hương của khách sạn St. Regis đặc trưng bởi hoa hồng American Beauty mới hái và một chút rượu sâm panh. Trong khi đó, chuỗi tiệm bánh Cinnabon đặt lò nướng gần mặt tiền cửa hàng để mùi bánh quế ấm áp sẽ tỏa ra khi cửa mở.

Đồng giám đốc điều hành Laura Hines-Pierce chia sẻ Hines hướng tới liệu pháp mùi hương có thể nâng cao sức khỏe của người lao động.

“Mỗi mùi hương đều được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo rằng việc bước vào không gian của Hines sẽ tạo ra cảm giác thân thuộc”, bà nói.

Công ty đã phải mất hơn một năm để hoàn thiện mùi hương đặc trưng. Nó là sự kết hợp 35 thành phần bao gồm Hoa nhài Sambac châu Á - được cho là giúp cải thiện hạnh phúc và sự tự tin - cùng bạch đàn Ấn Độ để giảm bớt lo lắng và thông Italy để chống mệt mỏi.

Dù vậy, việc tạo ra mùi hương có những thách thức riêng.

"Bạn sẽ muốn có một thứ gì đó tác động đến mong muốn quay trở lại cũng như cách họ làm việc", Alan Hirsch, Giám đốc Khoa thần kinh của Trung tâm Nghiên cứu và điều trị về khứu giác và vị giác tại Chicago (Mỹ), nói.

Vì vậy, tìm ra mùi hương phù hợp với văn phòng là điều quan trọng. Chẳng hạn, ông cho biết các công ty nên tránh sự kết hợp giữa mùi hoa oải hương và bánh bí ngô vì nó có tác dụng kích thích tình dục.

Hines đã làm việc với ScentAir - nhà cung cấp nước hoa mang tính trải nghiệm cho các không gian, bao gồm cả khách sạn Marriott. Đây là lần đầu tiên ScentAir tạo ra mùi hương được thiết kế đặc biệt cho toàn bộ văn phòng.

“Họ (Hines) muốn mùi hương vừa sảng khoái vừa thư giãn, đó không phải là điều mà tôi lúc nào cũng nhận được", Neohni Gilligan, giám đốc tiếp thị sản phẩm và nước hoa của ScentAir cho biết.

Các khách sạn thường muốn tạo ra bầu không khí thoải mái. Nhưng trong không gian văn phòng, “họ muốn người lao động có tâm lý ‘Tôi đã đến và sẵn sàng ở đây'".

Tất cả yêu cầu sau đó được truyền đạt tới nhà sản xuất nước hoa Belle Aire Creations. Sau khi 4 mẫu thử sẵn sàng, 6 đại diện của Hines, bao gồm các giám đốc điều hành và phó chủ tịch cao cấp Bossin Burns kiểm tra mùi.

Giữa các lần chọn lựa, họ tư vấn chúng tôi hãy hít hạt cà phê để trung hòa lại khứu giác, làm “sạch” mùi hương cũ còn vương vấn để tiếp cận với mùi hương mới chuẩn xác hơn, Bossin Burns nhớ lại.

Nhóm đã thu hẹp các lựa chọn xuống còn 2 loại mùi hương.

Công ty tiếp tục thử nghiệm trong phòng hội nghị và các không gian khác nhằm cho phép cả giám đốc điều hành và nhân viên của Hines đưa ra ý kiến về 2 mùi này.

Trong khi đó, tại công ty luật Marler Law Partners, quản lý đối tác Sara L. Marler đã bổ sung thêm máy khuếch tán mùi hương vào khoảng 6 tháng trước.

Khi cô gặp phải những ca khó và áp lực đè nặng lên cô cùng nhân viên, họ sẽ tìm đến một loại mùi hương nâng cao tinh thần.

Trong khi đó, nếu có khách hàng mới đến, họ sẽ chuyển sang dùng cam bergamot - loại hương thơm mà Sara nói giúp làm giảm căng thẳng.

