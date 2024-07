Vì sao tay vợt tennis hay mặc đồ trắng?

Tuy nhiên, hiện quy định của Wimbledon trở nên chặt chẽ hơn khi yêu cầu trang phục thi đấu phải “gần như trắng hết” (almost entirely white), đồng thời cấm quần áo hay giày có pha màu khác ngoài màu trắng. Điều này đồng nghĩa là màu be hoặc màu trắng ngà cũng không được xuất hiện. Lần nới lỏng duy nhất gần đây đối với các quy tắc này là vào năm 2023, cho phép các VĐV nữ mặc quần đùi tối màu để giải quyết những lo ngại về kinh nguyệt. Ảnh: EPA, Jon Super/AP.