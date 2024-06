Vì sao mọi đội tuyển đều có thể thất bại tại EURO?

Theo Guardian, Đức cho thấy rằng đã trở lại đúng hướng dưới thời Julian Nagelsmann, nhưng vẫn cần thời gian để chứng minh. Họ có ba chiến thắng trong năm trận gần đây nhất, bao gồm những lần ca khúc khải hoàn trước Pháp và Hà Lan.

Tuy nhiên, “Die Mannschaft” vẫn rời rạc một cách kỳ lạ trong chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp ở trận khởi động cuối cùng. Đó cũng là trận đấu thủ thành Manuel Neuer mắc sai lầm.

Không có gì bất ngờ khi thành tích của Đức trước giờ có dấu ấn lớn của vùng Bavaria, với 6 cầu thủ Bayern đá chính trong trận chung kết World Cup 2014, tương tự khi “những cỗ xe tăng” vô địch Euro 1996. Tuy nhiên, đội chủ sân Allianz Arena lại vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng, trong khi Bayer Leverkusen, nhà vô địch Bundesliga, lại có chỉ có ba cầu thủ trong đội.

Áp lực sân nhà sẽ chỉ làm trầm trọng thêm những rạn nứt đã có sẵn trong phòng thay đồ của tuyển Đức.

Với đội tuyển Pháp, theo trang báo nước Anh, dù sở hữu đội hình toàn ngôi sao, “Les Bleus” vẫn gặp bất lợi trong cuộc đua giành chức vô địch EURO. Nhìn nhận một cách thực tế, đương kim á quân World Cup vẫn sở hữu dàn cầu thủ hàng đầu thế giới. Điểm sáng lớn nhất có lẽ nằm ở hàng công với sự góp mặt của Kylian Mbappe.

Thế nhưng, đội hình tuyển Pháp không còn đủ sức để gây bất ngờ. Đồng thời, việc rơi vào một bảng đấu khó với sự góp mặt của Áo, Hà Lan và Ba Lan hoàn toàn có thể khiến đoàn quân của HLV Didier Deschamps bị vắt kiệt sức, từ đó không có thể trạng tốt nhất cho vòng knock-out.

Nhận xét về đội tuyển tuyển Anh, The Guardian đặt ra nghi vấn về HLV Gareth Southgate. Liệu rằng đây có phải giải đấu cuối cùng chiến lược gia 53 tuổi tại vị?

Sức chịu đựng của CĐV đội về nhì EURO 2021 bị thử thách trong thời gian dài. Họ phải chứng kiến "Tam sư" thất bại ngay tại Wembley (Anh) trong trận chung kết giải đấu trước Italy 3 năm trước và cả trận bán kết World Cup 2018 trước Croatia.

Mọi thứ trở nên tệ hơn khi “Tam sư" nhận thất bại 0-1 trước Iceland ngay trên đất Anh ở trận giao hữu gần nhất. Đây được đánh giá là dấu hiệu cho thấy một kỷ nguyên sắp kết thúc.

Về phần Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn là tâm điểm chú ý dù đã 39 tuổi. EURO 2024 dự kiến là “bài kiểm tra tâm lý dài hơi" cho “Selecao châu Âu". Tuy vậy, trung tâm của đội tuyển vẫn sẽ là cựu sao Real Madrid.

Không thể xem thường cựu vương của giải đấu, nhưng cũng không loại trừ trường hợp Bồ Đào Nha không thể tiến sâu. Thậm chí, Guardian dự đoán có khả năng đoàn quân HLV Roberto Martinez sẽ bị loại ở vòng tứ kết.

Nhìn chung, EURO 2024 được cho là một giải đấu khó đoán. Dù có sở hữu đội hình nhiều ngôi sao hay có ưu thế sân nhà, bất cứ đội tuyển nào cũng có khả năng “trượt chân" trên đất Đức.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.