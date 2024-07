Vì sao Bộ Công an khởi tố Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng?

Bắt 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan.