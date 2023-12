Vì sao bỏ 10 triệu đồng đi xem Maroon 5, Taylor Swift là xứng đáng?

Ngoài được gặp thần tượng, concert còn có nhiều yếu tố đặc biệt khiến người hâm mộ "chấp nhận" chi số tiền lớn để trải nghiệm.

Ngày 16/12, tại đại nhạc hội 8Wonder Winter Festival ở Phú Quốc, nhiều người hâm mộ đã bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua vé SVIP, hạng vé đắt nhất, với mong muốn được gặp "tượng đài pop rock đương đại" Maroon 5.

Các khu vực khác có mức giá dao động từ 1 triệu đồng đến 6 triệu đồng cũng gần như được lấp kín.

Nghe tin Taylor Swift chọn Singapore là điểm dừng chân tiếp theo của The Eras Tour tại châu Á, Ngọc Thy (25 tuổi, Hà Nội) cùng đồng nghiệp mạnh tay chi hơn 20 triệu đồng cho cặp vé VIP để giành vị trí đẹp, gần sân khấu.

Tương tự, Phương Linh (24 tuổi, Hà Nội) cũng không bỏ lỡ cơ hội gặp chủ hit Shake It Off vào tháng 3 năm sau. Ước tính cô chi gần 20 triệu đồng cho chuyến đi tới Singapore để nghe thần tượng hát.

Nhiều bạn trẻ khác cũng đầu tư một khoản không nhỏ để được “hít chung bầu không khí với idol”. Việc giới trẻ bỏ hơn chục triệu đồng cho một tấm vé xem ca nhạc khiến không ít người khó hiểu và hoài nghi về khả năng tài chính của thế hệ này.

Tuy nhiên, quyết định trả một số tiền lớn để mua vé concert có xứng đáng hay không còn phụ thuộc vào trải nghiệm cá nhân và ưu tiên của mỗi người.

"Để đánh giá số tiền bỏ ra nhiều hay ít, hợp lý hay vô lý, chúng ta cần căn cứ trên nhiều hệ quy chiếu và điều kiện khác nhau", chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý học (Đại học Sư phạm TP.HCM), trả lời Tri Thức - Znews.

Việc người trẻ dám chi hàng chục triệu đồng để nhìn thấy idol khiến thế hệ khác "không hiểu nổi". Ảnh: Allkpop.

Không chỉ là âm nhạc

Theo tạp chí Pollstar, năm 2023 là cú đột phá chưa từng thấy của ngành công nghiệp biểu diễn trực tiếp. Riêng concert The Eras Tour của Taylor Swift đã trở thành chuyến lưu diễn đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 1 tỷ USD doanh thu từ bán vé chỉ trong 60 ngày, từ tháng 3 đến tháng 11/2023.

Những người hâm mộ nàng ca sĩ sinh năm 1989 không phải là trường hợp duy nhất bỏ số tiền lớn để được gặp nghệ sĩ yêu thích.

Vào tháng 3/2023, Ed Sheeran đã phá kỷ lục 2 lần tại Australia về số lượng vé concert bán ra trong cùng một tháng. Mỗi vé tầm trung có giá hơn 189 USD (khoảng 4,5 triệu đồng).

Đầu tháng 8, The Weeknd xác nhận sẽ tăng gấp đôi thời gian trong chuyến lưu diễn của mình tại xứ sở chuột túi từ 4 buổi lên 8 buổi để đáp ứng nhu cầu lớn chưa từng có. Giá vé trung bình là 300 USD (7 triệu đồng).

Một số vé trong concert của Beyoncé còn có giá “chạm mốc” 6.243 USD (khoảng 152 triệu đồng). Đó là những con số gây tò mò trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí đang diễn ra trên khắp thế giới.

Sức hút của các nghệ sĩ hàng đầu khiến vé concert ngày càng khó săn. Ảnh: People.

Theo khảo sát của Lending Tree, mặc dù không hài lòng vì giá vé quá cao, 65% người Mỹ vẫn dự định tham gia ít nhất một buổi hòa nhạc hoặc chương trình giải trí vào 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, 78% Gen Z từ 18 đến 26 tuổi đã lên kế hoạch đi xem show diễn.

Những người hâm mộ này cho hay họ sẵn sàng chi trung bình 323 USD (7,8 triệu đồng) cho tiền vé.

Nhiều người thắc mắc vì sao phải tiêu số tiền lớn như thế để đi concert, trong khi hiện nay người hâm mộ có thể thưởng thức âm nhạc qua các ứng dụng phát trực tuyến chất lượng.

Theo Lora Kelley, biên tập viên của The Atlantic, sự kết nối là một yếu tố quan trọng khiến khán giả sẵn sàng chi nhiều tiền cho vé hòa nhạc.

Sau đại dịch Covid-19, mọi người háo hức hơn khi tham dự các sự kiện giải trí trực tiếp và chấp nhận “tất tay” cho những trải nghiệm này.

“Nếu fan cảm thấy được kết nối, họ sẽ muốn tiêu tiền nhiều hơn để xem nghệ sĩ yêu thích biểu diễn”, Kelley nói.

Jason Weiesnbach, fan của ca sĩ Tal Wilkenfold, chia sẻ trên Quora rằng điểm thu hút của concert không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như không khí, hiệu ứng kỹ xảo, trải nghiệm cả về thính giác lẫn thị giác.

“Đó không phải là nhìn thấy ai đó nổi tiếng mà còn là cảm nhận những tài năng khiến họ thành công như hiện tại. Ở đó, bạn có thể xem thần tượng thực hiện màn solo chỉ diễn ra một lần, những bản phối hay tác phẩm chưa từng được ra mắt”, Weiesnbach bình luận.

Ngọc Thy, người đã bỏ 10 triệu đồng để mua vé VIP xem concert Taylor Swift vào tháng 3/2024, cũng đồng ý với ý kiến này. Điều khiến Thy chờ đợi nhất ở show diễn sắp tới là được thưởng thức những bản hit quen thuộc với cách phối mới mẻ hơn.

“Dù tai nghe xịn đến đâu cũng không ‘đã’ như nghe trực tiếp tại sân vận động. Các buổi diễn của ngôi sao quốc tế rất chất lượng, một khi qua đi sẽ không thể tổ chức lần 2. Có nhiều thứ mua được bằng tiền nhưng có những trải nghiệm chỉ diễn ra một lần trong đời”, cô nói.

Vé concert của Taylor Swift bán sạch chỉ trong một giờ. Ảnh: NJ.

Trải nghiệm xứng đáng

Đối với nhiều người, đi concert là một cột mốc quan trọng trong hành trình “đu idol” và trải nghiệm tuổi trẻ của họ.

Phương Linh (24 tuổi, TP.HCM) cho biết khi tham gia concert, cô không chỉ được hòa chung bầu không khí với thần tượng mà còn cùng các fan khác lắng nghe lại những giai điệu đã đồng hành với họ qua những chặng đường khác nhau.

Phương Linh thực hiện ước mơ được gặp idol. Ảnh: Phương Linh.

“Đó là ước mơ từ bé của mình. Vì thế, mình thấy hoàn toàn xứng đáng. Khoảnh khắc có thể hát thật to bản hit của thần tượng mà chẳng sợ bất kỳ ai phán xét rất tuyệt”, cô nói thêm.

Còn với Thanh Phương (24 tuổi, TP.HCM), người có kinh nghiệm tham gia hơn 10 đêm nhạc trong nước và quốc tế, concert là nơi idol và fan cùng nhau tỏa sáng. Phương cho hay lần đầu cô tham gia show diễn ở nước ngoài là vào năm 2017.

“Vừa thi đại học xong là mình lên máy bay sang Thái Lan luôn để đi concert của nhóm nhạc SHINee. Lúc đó còn bỡ ngỡ lắm, không có sự chuẩn bị nhưng mình không hối hận. Vì nếu chần chừ thì mình không bao giờ được gặp SHINee trọn vẹn 5 người rồi”, Phương kể.

“Cuộc chiến săn vé” khốc liệt, vé “bốc hơi” nhanh từng khiến Ngọc Thy suýt bỏ lỡ cơ hội được gặp idol.

“Ban đầu, tôi định mua 2 vé CAT 1 (5,045 triệu đồng/vé). Nhưng sau khi vượt qua hơn 100.000 người để vào được trang chính thức, lượng chỗ còn lại rất ít, hạng CAT 1 cũng hết sạch, nên chúng tôi ‘bấm bụng’ chọn luôn 2 vé VIP 4 với giá 10 triệu đồng/vé”, Thy kể.

Tiền vé lệch khỏi ngân sách dự tính nhưng cô không có ý định sang nhượng, bởi "chẳng biết khi nào mới có cơ hội gặp thần tượng lần nữa, chi một lần cho đáng".

Việc xem một buổi hòa nhạc có thể mang lại giá trị tinh thần, giúp người tham dự cảm thấy hạnh phúc, thư giãn và tạo ra kỷ niệm đặc biệt.

Theo chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, với những người trẻ có kế hoạch tiết kiệm hợp lý hoặc sinh viên tăng thời gian làm thêm, nghĩ ra các hình thức kinh doanh sáng tạo, hợp pháp để tối ưu nguồn thu nhập, việc tham gia concert được xem như một động lực, thúc đẩy họ hoàn thiện bản thân.

Thậm chí, những trường hợp gia đình có điều kiện, cha mẹ muốn thưởng hoặc đáp ứng nguyện vọng của con cái cũng là lý do rất chính đáng.

Nói về ý kiến cho rằng “đu idol” là hành động vô bổ, lãng phí, anh Tâm An nhận định do có một giai đoạn người trẻ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với hình ảnh tiêu cực như khóc đến ngất xỉu, chen chúc gây mất trật tự, an ninh hoặc ăn cắp, vay mượn tiền để mua các sản phẩm của idol... khiến nhiều người hiểu sai bản chất về việc thần tượng.

Chuyên viên Đào Lê Tâm An chia sẻ việc thần tượng idol nên được thực hiện một cách hợp lý, phù hợp với khả năng của người trẻ. Ảnh: NVCC.

Thừa nhận nhu cầu của giới trẻ trong việc yêu thích một cá nhân tài năng (về nghệ thuật, khoa học, tri thức...) cũng là cách giúp họ cải thiện bản thân.

Có người không phân biệt giữa “người khác thích, nhưng mình không thích”, từ đó đánh giá đối phương theo góc nhìn của mình. Điều này vô hình trung khiến họ trở nên vô lý, phiến diện, xâm phạm thô bạo đến quyền lợi hợp pháp của người khác.

Là người ngoài cuộc, không chia sẻ chung sở thích thì rất khó cảm nhận hết sự “đáng giá” của tấm vé để gặp được thần tượng ngoài đời thực.

Tuy nhiên, yêu thích và đam mê cần dựa trên điều kiện hợp lý của cuộc sống.

Nhiều bạn trẻ bất chấp sức khỏe để kiếm tiền, ép buộc gia đình, người thân phải chi trả kinh phí đi concert, vay mượn nhưng không có kế hoạch trả rõ ràng là những chỉ báo cho thấy sự biến tướng, từ hâm mộ thành cuồng si mù quáng.

“Lúc này, đam mê cá nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất, gây sứt mẻ các mối quan hệ, thậm chí có dấu hiệu vi phạm đạo đức, pháp luật thì điều đó cần được cảnh tỉnh, ngăn chặn”, anh Tâm An nói thêm.