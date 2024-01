Váy xuyên thấu, khoét lưng giữa trời 6 độ C ở Paris

Han So Hee cũng khoác thêm một chiếc áo choàng dáng dài hoạ tiết trắng - đen. Toàn bộ set trang phục nằm trong bộ sưu tập thời trang ứng dụng Xuân/Hè 2024 của thương hiệu. Trong tiết trời lạnh giá của Paris (Pháp), với nhiệt độ 1-6 độ C, Han So Hee không ngại cởi áo khoác, chỉ diện duy nhất chiếc váy lưới rách, khoe làn da trắng sáng khi ký tặng người hâm mộ trên đường phố và lúc ngồi trên hàng ghế đầu theo dõi show thời trang. Ảnh: @xeesoxee.