Triển lãm "Van Gogh in Auvers-sur-Oise" đã thu về 793.556 lượt khách tham quan tại bảo tàng Musée d'Orsay (Pháp), phá vỡ mọi kỷ lục về lượt xem của các nghệ sĩ khác.

Bảo tàng Musée d'Orsay (Paris, Pháp) vừa báo cáo rằng triển lãm Van Gogh mới nhất của họ đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng người tham dự trước đó, thu hút tổng cộng 793.556 lượt khách tham quan, tương đương trung bình 7.181 lượt mỗi ngày, theo Artnet.

Các trải nghiệm trí tuệ nhân tạo và tương tác thực tế ảo của triển lãm từng bị giới truyền thông chế nhạo, nhưng hấp dẫn khán giả.

Van Gogh in Auvers-sur-Oise đã kết thúc vào ngày 4/2 vừa qua. Triển lãm gồm các bức tranh sơn dầu trong hai tháng cuối đời của danh họa nổi tiếng.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống ở Auvers-sur-Oise này, một thị trấn nhỏ ngay ngoại ô Paris, Van Gogh đã vẽ 74 bức tranh.

Van Gogh in Auvers-sur-Oise đã trở thành triển lãm được du khách ghé thăm nhiều nhất trong lịch sử của bảo tàng Musée d'Orsay, vượt xa con số 724.414 lượt thăm của triển lãm Edvard Munch: A Poem of Life, Love and Death vào năm 2022, như tờ Le Monde đưa tin.

Buổi biểu diễn được ghé thăm nhiều thứ ba của bảo tàng ở Paris là Picasso: Blue and Pink năm 2018, thu hút 670.667 người yêu nghệ thuật đến thưởng lãm.

Triển lãm của Van Gogh diễn ra tại bảo tàng danh tiếng, thuộc thủ đô nghệ thuật lớn nhất thế giới, nơi chuyên trưng bày những tác phẩm của các danh họa lừng danh. Tất cả yếu tố đó đủ khiến Van Gogh in Auvers-sur-Oise trở thành một bom tấn.

Song chưa dừng lại ở đó, Musée d'Orsay đã gây bất ngờ cho khán giả khi tích hợp những công nghệ tiên tiến.

Một phiên bản trí tuệ nhân tạo của Van Gogh đã được huấn luyện dựa trên những lá thư của họa sĩ, mặc dù những suy nghĩ của nó lỗi thời đến mức vô lý, theo Guardian.

“Động lực khiến tôi làm điều đó đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Cảm ơn bạn đã hiểu cho những khó khăn về sức khỏe tâm thần mà tôi trải qua”, AI Van Gogh đáp lại một khách tham quan bảo tàng khi người này yêu cầu ông giải thích lý do tự sát.

Trải nghiệm thực tế ảo từ bảng màu của Van Gogh tại Musée d'Orsay. Ảnh: Lucid Realities

Bảo tàng cũng tổ chức trải nghiệm sử dụng thực tế ảo. Họ sử dụng bảng màu cuối cùng của Van Gogh để đưa du khách vào những phong cảnh đẹp như tranh vẽ của ông.

Cuộc hành trình được kể lại bởi Marguerite Gachet, con gái của bác sĩ điều trị cho Van Gogh, người đã được danh họa vẽ 2 lần vào năm 1890.

Thông qua lời kể của bà, trải nghiệm hy vọng có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc cho người thưởng lãm về tiểu sử, các hoạt động nghệ thuật và cuộc gặp gỡ với Van Gogh trong những tháng cuối đời của ông.

Những người đã bỏ lỡ trải nghiệm tuyệt vời này từ buổi trình diễn Van Gogh mùa thu năm ngoái sẽ có một cơ hội khác tại triển lãm Paris 1874: Inventing Impressionism của Musée d'Orsay, khai mạc vào tháng 3 tới.

Lần này, du khách sẽ được mời tham gia một đêm vui chơi ở Paris với một số họa sĩ theo trường phái ấn tượng mà họ yêu thích.

Định dạng kỹ thuật số đã phát triển nhanh chóng trong thời kỳ đại dịch, kể từ sau khi nó được giới thiệu trong Emily in Paris của Netflix. Ngoài ra, khán giả đặc biệt yêu thích với mọi thứ của Van Gogh. Đã có gần 50 trải nghiệm Van Gogh riêng biệt được tìm thấy trên khắp nước Mỹ vào năm 2021.