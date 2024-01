Uzbekistan dẫn trước Thái Lan 1-0

Tuyển Thái Lan là đội Đông Nam Á duy nhất còn cơ hội vào tứ kết Asian Cup 2023. Đối thủ của họ ở vòng 1/8 tối 30/1 là Uzbekistan.

Supachai Chaided là niềm cảm hứng hàng công tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2023. Ảnh: Changsuek.

Trong những phút đầu hiệp một, tuyển Thái Lan không tỏ ra lép vế so với Uzbekistan. Đại diện Trung Á không giấu giếm ý đồ ghi bàn phủ đầu nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự khoa học của Thái Lan. Hai đội chơi giằng co, chưa đội nào có cơ hội nguy hiểm thực sự.

Uzbekistan đã làm chủ trận đấu. Phút 25, tiền đạo Urunov xoay xở khéo, dù bị Bunmathan và Weerathep theo kèm, vẫn có thể sút trúng Patiwat.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của Uzbekistan đến ở phút 22 sau cú lắc bóng và sút xa của Jaloliddin Masharipov khiến thủ môn Patiwat Khammai vất vả cản phá.

Sau thời gian gây sức ép liên tục, Uzbekistan đã có bàn thắng. Phút 37, Theerathon Bunmathan phán đoán sai điểm rơi, để cho Azizbek Turgunboev thoải mái đón đường chuyền dài, băng xuống đối mặt thủ môn Patiwat và dứt điểm chính xác.



Tuyển Thái Lan được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước Uzbekistan ở cuộc so tài vòng 1/8 Asian Cup. So với Uzbekistan, tuyển Thái Lan không được đánh giá cao bằng, có thứ hạng 113 so với 68 (theo BXH FIFA tháng 12/2023).

Tuy nhiên tuyển Thái đã thể hiện phong độ thuyết phục qua cách tiến vào vòng knock-out. Dưới sự dẫn dắt của HLV Masatada Ishii, Voi chiến đã bất bại ở bảng F, với trận thắng Kyrgyzstan và 2 trận hòa Saudi Arabia và Oman, để đứng nhì bảng.

Thái Lan chỉ ghi 2 bàn ở vòng bảng, nhưng quan trọng nhất, họ không để lọt lưới bàn nào. Đội hình Thái Lan có sự hài hòa giữa nhóm ngôi sao trong nước và các cầu thủ lai ngoại, đã thi đấu lỳ lợm, bản lĩnh để tiến vào vòng 1/8.