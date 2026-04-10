Uống trà sữa 3 tháng để trốn nghĩa vụ quân sự ở Thái Lan

Tăng 30 kg sau 3 tháng uống trà sữa trân châu, một thanh niên Thái Lan được miễn nghĩa vụ quân sự vì không đạt tiêu chuẩn sức khỏe.

Một người đàn ông tại Thái Lan đang gây chú ý trên mạng xã hội sau khi được miễn nghĩa vụ quân sự vì béo phì, sau thời gian cố tình uống nhiều trà sữa trân châu để tăng cân.

Thông tin này lan truyền từ một đoạn video TikTok do tài khoản @mon_witchaphon đăng tải hôm 3/4. Video ghi lại cảnh một chàng trai (không rõ danh tính) bị loại khỏi vòng tuyển chọn nghĩa vụ quân sự ở Chachoengsao vì chỉ số khối cơ thể (BMI) vượt ngưỡng cho phép.

Theo Bangkok Post, người này cho biết đã uống 2 cốc trà sữa trân châu mỗi ngày trong suốt 3 tháng. Thói quen đó khiến anh tăng khoảng 30 kg, đẩy chỉ số BMI vượt mốc 35, thuộc nhóm béo phì và đủ điều kiện bị "loại ngay" theo tiêu chuẩn sức khỏe.

Chàng trai có mặt tại điểm xét duyệt tham gia nghĩa vụ quân sự tại Chachoengsao (Thái Lan) ngày 3/4. Ảnh: @mon_witchaphon.

Phần chú thích đi kèm video cũng nhanh chóng thu hút chú ý khi viết rằng trong lúc nhiều người cố giảm cân, người đàn ông này lại chọn cách tăng cân để đạt mục đích riêng.

Khi được hỏi có dự định giảm cân hay không, anh trả lời sẽ bắt đầu giảm ngay sau khi kỳ tuyển dụng quân sự kết thúc. Câu trả lời khiến câu chuyện tiếp tục lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Thái Lan duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nam giới. Theo Đạo luật Nghĩa vụ quân sự 1954, công dân nam khi tròn 21 tuổi sẽ tham gia đợt tuyển quân hàng năm, thường diễn ra vào tháng 4. Những người đủ điều kiện sức khỏe sẽ bước vào vòng bốc thăm để xác định có phải nhập ngũ hay không.

Tính may rủi của vòng bốc thăm, cùng những phản ứng trái ngược như bật khóc, ngất xỉu hay vỡ òa vì được miễn, khiến mùa tuyển quân ở Thái Lan từ lâu trở thành sự kiện được truyền thông và mạng xã hội đặc biệt quan tâm.