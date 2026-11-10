U23 Việt Nam 3-0 Thái Lan: Tiền đạo Việt kiều lập công

Tối 10/11, Williams Minh Hoàng vào sân từ ghế dự bị và có bàn thắng từ chấm phạt đền để giúp U23 Việt Nam nới rộng cách biệt trước Thái Lan.

U23 Việt Nam cầm chắc chiến thắng. Ảnh: Hiếu Chiến.

85': U23 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0: Trần Gia Bảo mang về quả phạt đền sau nỗ lực đột phá và bị thủ môn đốn ngã trong vùng cấm. Williams Minh Hoàng không bỏ lỡ cơ hội để giúp chủ nhà gia tăng cách biệt với pha dứt điểm vào góc xa bên trái. Thủ môn Sirassawut đoán đúng hướng nhưng vẫn không thể cứu thua cho U23 Thái Lan.

72': Sau quãng thời gian thi đấu nhàn nhã, Cao Văn Bình mới có cơ hội trổ tài. Anh đổ người cản cú đá phạt đưa bóng đập đất đầy khó chịu của Siradanai, sau đó lao ra dũng cảm để bắt gọn bóng ngay trước đà băng xuống của Rathathammanun.

50': Sóng gió tiếp tục bủa vây khung thành U23 Thái Lan ở những phút đầu hiệp hai. Tưởng chừng bàn thắng thứ 3 đã đến nhưng bóng lại bị hàng thủ áo trắng phá ngay trên vạch vôi. Trước đó, Quang Duyệt cũng có pha xử lý đầy táo bạo từ sát vạch 16,5 m, khiến thủ môn đối phương phải vất vả cản phá.

U23 Việt Nam tạo thế trận chắc chắn trước Thái Lan. Ảnh: Hiếu Chiến.

45+1': U23 Việt Nam dẫn Thái Lan 2-0: Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Minh Tâm lại làm người hâm mộ tại sân Pleiku phấn khích với pha bay người đánh đầu đầy dũng cảm sau đường chuyền từ cánh phải của Cao Hoàng Minh. Bóng dội cột rồi đi vào lưới, khiến thủ môn đội khách bó tay. U23 Việt Nam có hiệp đấu thành công, cả về thế trận lẫn khả năng tận dụng cơ hội.

Ngô Đăng Khoa hoạt động năng nổ. Ảnh: Hiếu Chiến.

26': U23 Việt Nam duy trì tốt sức ép sau khi có bàn mở tỷ số. Cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa chơi đầy năng nổ với nỗ lực đột phá rồi tung cú sút căng, sau đó đến lượt Cao Hoàng Minh thử tài thủ môn đội khách với pha xử lý kỹ thuật từ góc hẹp. Số 12, Nguyễn Bảo Long cũng có pha ra chân đầy tự tin từ ngoài vùng cấm, đưa bóng đi chệch khung thành U23 Thái Lan trong gang tấc.

Minh Tâm đáp lại kỳ vọng từ ban huấn luyện bằng màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Hiếu Chiến.

17': U23 Việt Nam mở tỷ số: Sức ép dồn dập của đoàn quân áo đỏ được đền đáp bằng bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo cao 1,81 m Nguyễn Minh Tâm. Thủ thành Sirassawut bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho đội khách.

12': U23 Việt Nam chơi chủ động, tích cực dồn ép Thái Lan và tạo ra khá nhiều sóng gió về phía khung thành đối thủ. Sau cú sút quyết đoán đưa bóng đi chệch cột của Ngô Đăng Khoa, Tuấn Khải cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ cự ly gần của Nguyễn Lương Tuấn Khải. Ảnh: Hiếu Chiến.

U23 Việt Nam chơi lấn lướt. Ảnh: Hiếu Chiến.

19h: Trận đấu bắt đầu. U23 Việt Nam ra quân trong trang phục màu đỏ và nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ tại sân Pleiku.

Danh sách cầu thủ ra sân của hai đội: U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Hoàng Minh, Đăng Khoa, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Minh Tâm, Quang Kiệt, Long Vũ.

Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Hoàng Minh, Đăng Khoa, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Minh Tâm, Quang Kiệt, Long Vũ. U23 Thái Lan: Sirassawut, Pakawat, Jitipat, Tontawan, Peeranan, Chaiyasit, Jeffanafee, Wanthayawut, Siradanai, Paripan, Eakaphat.