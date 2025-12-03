U22 Việt Nam vs Lào: Đình Bắc, Văn Khang đá chính

Lúc 16h ngày 3/12, U22 Việt Nam có trận ra quân gặp Lào ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân vận động Rajamangala, Bangkok.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ở trận ra quân tại bảng B, HLV Kim Sang-sik tung đội hình mạnh gồm những nhân tố chủ chốt của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian qua.



"Trận mở màn SEA Games 33 của U22 Việt Nam sẽ không hề dễ dàng", đó là lời nhận định của HLV trưởng Kim Sang-sik về đối thủ. Thật vậy, tại đại hội lần này, U22 Lào mang đến lực lượng tốt, với nòng cốt là dàn tuyển thủ quốc gia trẻ trung, khát khao thể hiện bản thân.

Thực lực của lứa cầu thủ này được kiểm chứng qua loạt trận với tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua. Khounthoumphone, Xaysombath, Okham Latsachack,...đã có màn thể hiện khá tốt, khiến hàng công tuyển quốc gia Việt Nam gặp khó khăn và phải nhờ đến sai sót cá nhân mới có thể mở tỷ số.

Trong trận đấu diễn ra vào chiều nay, khả năng cao Lào sẽ tiếp tục trình diễn lối chơi phòng ngự số đông, kiên trì chờ cơ hội tung đòn phản công. Vì vậy, U22 Việt Nam cần đặc biệt cẩn trọng trong khâu phòng ngự và tận dụng tối đa cơ hội ở mặt trận tấn công. Bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể khiến "Những chiến binh sao vàng" gặp khó, bởi chỉ đội đứng đầu ở mỗi bảng mới có quyền vào thẳng bán kết môn bóng đá nam.

Tính chất then chốt của trận mở màn buộc HLV Kim Sang-sik và học trò phải duy trì sự tập trung tối đa, bởi một khởi đầu thuận lợi không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn giúp giải tỏa áp lực và tạo đà tâm lý cho màn so tài với Malaysia ở lượt trận cuối.