Tuyển nữ Việt Nam 0-0 Philippines: Bích Thuỳ dứt điểm táo bạo

Lúc 18h30 ngày 8/12, tuyển nữ Việt Nam sẽ vào bán kết SEA Games 33 nếu thắng Philippines.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Philippines đã tỏ rõ ý đồ chơi bóng dài. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên lại thuộc về tuyển Việt Nam. Phút thứ 3, Bích Thuỳ đột phá rồi tung cú sút từ khoảng cách khá xa, buộc thủ môn đối phương phải mất hai nhịp mới có thể làm chủ tình hình.

Ở trận đấu sớm, nữ Myanmar đánh bại Malaysia 3-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm.

Các cầu thủ nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Philippines tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Ở lượt trận thứ tại vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đối mặt thử thách khó khăn mang tên Philippines. Nhiệm vụ của Huỳnh Như và đồng đội là giành ít nhất một trận hoà, trước khi đối đầu Myanmar.

Tuy nhiên, Philippines không phải là đối thủ dễ chơi. Sau khi có chính sách nhập tịch, bóng đá nữ quốc gia này có sự tiến bộ vượt bậc, điều này được thể hiện qua chức vô địch Đông Nam Á 2022, tấm vé World Cup 2023. Tại SEA Games 2023, tuyển nữ Việt Nam từng thua Philippines 1-2 ở vòng bảng.

Olivia McDaniel, Sara Eggesvik, Jaclyn Sawicki, Hali Long là những cái tên nhập tịch đáng chú ý của tuyển Philippines. Thất bại trước Myanmar ở trận ra quân không thể làm lù mờ sức mạnh của thầy trò HLV Mark Torcaso.

Với thể hình vượt trội, nữ Philippines nhiều khả năng sẽ chơi bóng bổng. Đây cũng là lối chơi giúp họ vùi dập Việt Nam 4-0 ở AFF Cup 2022.