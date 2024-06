Tuyển Anh bị tước bàn thắng

Phút 20, Foden căng ngang để Saka đệm cận thành tung lưới Slovenia nhưng bàn thắng bị tước vì lỗi việt vị.

Tuyển Anh nhập cuộc khá tự tin sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 10, Foden thoát xuống bên cánh trái nhưng pha đưa bóng vào trong của anh lại không đến được vị trí của Saka.

Đến phút 20, Anh mới có pha phối hợp có nét đầu tiên. Sau một pha chồng biên, Foden đi bóng xuống đáy biên rồi căng ngang để Saka đệm cận thành, hạ Jan Oblak. Tuy nhiên, bàn thắng của Anh không được công nhận vì lỗi việt vị của Foden.

CĐV Anh chưa thể ăn mừng.

Phút 41, Trippier thực hiện quả tạt tốt từ cánh trái. Khi hàng thủ Slovenia đã bất lực, Cả Gallagher và Kane băng vào nhưng đều không thể tạo điểm cắt trước khung thành của thủ môn Oblak.

Hiệp một khép lại với thế trận bế tắc của tuyển Anh. "Tam sư" cầm bóng 74% nhưng chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ những đợt triển khai từ cánh trái. Ngay cả cách bố trí đội hình của HLV Southgate cũng đang có vấn đề, khi Foden và Bellingham thường xuyên giẫm chân nhau trong hiệp một.

Kane bỏ lỡ cơ hội.

Ngay đầu hiệp hai, Kobbie Mainoo được tung vào sân. Tuyển Anh đẩy nhanh tốc độ lên bóng và tiếp tục chơi nửa sân. Tuy nhiên, hàng thủ số đông của Slovenia đang lăn xả để bịt khoảng trống trước khung thành.

Khi sự xuất hiện của Mainoo cũng không mang lại hiệu quả, HLV Southgate tung nốt quân bài Cole Palmer vào sân. Phút 78, tiền vệ của Chelsea thả bóng để Kane băng xuống bên cánh phải. Chân sút sinh năm 1993 căng ngang cho Foden nhưng hậu vệ Slovenia vẫn kịp phá bóng ngay trước khi tiền vệ của tuyển Anh băng vào dứt điểm.

Ở trận gặp Slovenia, HLV Gareth Southgate đẩy Trent Alexander-Arnold lên ghế dự bị và thay thế bằng Conor Gallagher.

Trước đó, nhà cầm quân này từng bày tỏ sự thất vọng với các lựa chọn nơi tuyến giữa. Ông Southgate vẫn "nhớ nhung" Kalvin Phillips, tiền vệ tỏa sáng rực rỡ tại EURO 2020 rồi vụt tắt vì chấn thương.

Cole Palmer, tiền vệ ghi bàn tốt nhất châu Âu mùa giải vừa qua vẫn phải ngồi dự bị. Hiện tại, vị trí của Jude Bellingham trong đội hình tuyển Anh là "bất khả xâm phạm". Ngôi sao của Real Madrid sẽ cùng Kane, Foden, Saka gánh trọng trách tìm bàn thắng cho "Tam sư" trước Slovenia.

Trước giờ bóng lăn, tuyển Anh đã chắc chắn đi tiếp do có 4 điểm. Dù vậy, thầy trò HLV Southgate vẫn cần thi đấu hết mình để giữ ngôi đầu bảng C, bởi đội đứng thứ 2 tại bảng C sẽ phải gặp chủ nhà Đức tại vòng 16 đội.

Sơ đồ chiến thuật của 2 đội.

Cục diện bảng C.

