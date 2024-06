Túi thu tiền hàng của tiểu thương chợ quê thành mốt

Không chỉ dành cho các tiểu thương, đây còn là món phụ kiện cần thiết, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bà nội trợ. Đó cũng chính là lý do túi ngang hông xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế The Real Housewives. Nhờ sức hút của chương trình, túi Everywhere càng được yêu thích, ưa chuộng. Sự tiện dụng chính là ưu điểm dễ thấy nhất, giúp túi đeo hông trở nên phổ biến.