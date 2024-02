Tục lệ thờ cũng tổ tiên, gói bánh chưng, bánh dầy, đi chợ Tết

Sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Cuốn sách do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ biên, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản.