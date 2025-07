Từ vụ Nhã Nam, cẩn trọng khi bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng

Tháng 4/2024, ông Nguyễn Nhật Anh, Tổng giám đốc công ty Nhã Nam, bị kéo vào cơn khủng hoảng khốc liệt bởi thông tin một nữ nhân viên tố cáo quấy rối tình dục. Chỉ cần vài status của người nổi tiếng trên mạng xã hội, thì tốc độ chia sẻ nhanh đến chóng mặt khiến ông phải đối mặt với sự giận dữ của cộng đồng mạng.

Tự dưng ông trở thành "người có tội" trên mạng xã hội, mà chưa cần có bất kỳ phán quyết của cơ quan chức năng nào.

Dù chưa có kết luận điều tra, chưa đủ chứng cứ, nhưng áp lực xã hội, sự giận dữ của cộng đồng mạng buộc ông Nhật Anh phải từ nhiệm. Theo một lãnh đạo Công ty Nhã Nam, ngay cả Công ty cũng bị làn sóng tẩy chay dâng cao.

Ông Vũ Hoàng Giang, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhã Nam, cho biết: "Sau các bài viết trên trang cá nhân của ông Đặng Hoàng Giang, có hàng chục bài báo, hàng nghìn bình luận tiêu cực về Nhã Nam trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của công ty gặp phải khủng hoảng này.

Khi đó, công ty trong hoàn cảnh căng thẳng, nhưng đã cùng nhau cẩn trọng trong từng bước đi, tìm ra cách giải quyết, vừa làm đúng pháp luật vừa cố gắng giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực với công ty".

Sau một năm xác minh, điều tra, cuối cùng cơ quan điều tra (CQĐT) chính thức khẳng định: Các bài viết về ông Nhật Anh và Nhã Nam trên trang cá nhân của ông Đặng Hoàng Giang là sai sự thật. "Công ty chịu thiệt hại kinh tế đặc biệt lớn, nhưng tổn thất về uy tín, danh dự khi bị bôi nhọ còn lớn hơn và khó đong đếm được", ông Vũ Hoàng Giang cho hay.

Nội dung tố cáo sai, nhưng hậu quả và những tổn thất ông Nhật Anh và Nhã Nam phải gánh là thật. Cá nhân ông chắc hẳn phải gánh chịu những tổn thương từ xã hội, công ty nơi ông làm, thì tổn hại nghiêm trọng trong kinh doanh, doanh số giảm sút nghiêm trọng.

Đây không còn là chuyện sai trái của một cá nhân đối với một cá nhân, của một cá nhân đối với một pháp nhân, mà là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm xã hội, cách xã hội hiện đại đang phán xét người khác khi chưa có kết luận rõ ràng.

Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị xử lý hành chính ông Đặng Hoàng Giang về thông tin sai sự thật và có dấu hiệu "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức". Vậy trách nhiệm của người lan tỏa những điều sai sự thật đó trên mạng sẽ bị xử lý như thế nào?

Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ". Điều 584 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại nêu rõ: "Người nào gây thiệt hại thì phải bồi thường".

Luật An ninh mạng 2018 cũng cấm phát tán thông tin sai sự thật và các văn bản hướng dẫn cũng đã nêu các biện pháp xử lý, đặc biệt là các chế tài đối với những vi phạm trên môi trường Internet.

Luật sư Phạm Đại Dương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng ở góc độ xã hội học, những vụ việc như vậy làm lộ ra "lỗ hổng niềm tin", khi cộng đồng sẵn sàng tin vào một dòng trạng thái Facebook hơn là chờ kết luận từ cơ quan tố tụng. Đáng lo hơn, sự im lặng của nhiều người sau khi sự thật được xác minh càng khiến tổn thương của nạn nhân thêm sâu sắc.

Theo vị luật sư này, danh dự, cũng như tài sản và thân thể, là quyền phải được luật pháp bảo vệ. Những gì xảy ra với ông Nguyễn Nhật Anh và Nhã Nam cần được xem xét, để từ đó hoàn thiện pháp luật, nâng cao ý thức và xây dựng một xã hội không dễ dãi trong việc phán xét người khác qua vài dòng trạng thái tưởng là đáng tin nhưng lại rất thiếu căn cứ.

Vụ việc của ông Nguyễn Nhật Anh và Nhã Nam là một lời cảnh tỉnh cho cộng đồng mạng về trách nhiệm chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, trách nhiệm với từng nút "like", từng bình luận, chia sẻ. Đừng phán xử trên mạng, kẻo sẽ bị pháp luật "xử".

Tháng 6/2025, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội xác định: "Hành vi đăng tải các bài viết sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân “Giang Dang” của ông Đặng Hoàng Giang (Quốc tịch Áo, trú tại Hà Nội) có dấu hiệu của tội phạm Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức quy định tại Điều 331 - Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, xét thấy chưa đến mức xử lý về hình sự, cần xem xét xử lý bằng các hình thức khác (áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 8 - Bộ luật Hình sự), ngày 26/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên và có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xử lý về hành chính đối với ông Đặng Hoàng Giang, cụ thể:

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội xử lý theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Kiến nghị Bộ Nội vụ thu hồi Giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam”.