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Thế giới sách Audiobook

Podcast Văn chương

Truyện kể trước giờ đi ngủ: Chó sói và sếu

  • Thứ năm, 11/6/2026 22:50 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Bài học cốt lõi của câu chuyện dân gian: Đừng mong đợi lòng biết ơn từ những kẻ nham hiểm và bất lương.

Truyện kể trước giờ đi ngủ: Chó sói và sếu

Bài học cốt lõi của câu chuyện dân gian: Đừng mong đợi lòng biết ơn từ những kẻ nham hiểm và bất lương.

Podcast Văn chương

Phép sóng đôi trong 'Truyện Kiều'

22:50 10/05/2026

Trong “Truyện Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng phép sóng đôi, hay còn gọi là bài tỉ. Phép tu từ cổ xưa này làm cho cấu trúc lời thơ được chỉnh tề, rõ rệt, nhất quán.

Thế ngồi của các nhân vật trong 'Truyện Kiều' nói lên điều gì?

22:50 30/04/2026

Ngồi là một trong bốn trạng thái tĩnh của con người. Tưởng rằng trạng thái này ít thể hiện được vị thế và cảm xúc thế nhưng trong “Truyện Kiều”, qua các thế ngồi của mình, các nhân vật đã tự khắc họa địa vị, thái độ, tính cách, cảm xúc của mình.

Trần Lập - người luôn viết cho tuổi trẻ

22:50 17/03/2026

Nhìn lại tiến trình ca khúc Việt Nam hiện đại ở thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 và vắt sang thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, ban nhạc Bức Tường xứng đáng là đại diện tiêu biểu nhất cho thể loại rock Việt. Và linh hồn của Bức Tường không ai khác chính là nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập.

Thấy gì khi Kiều xưng 'tôi'?

22:50 08/01/2026

Trong “Truyện Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng một cơ số chữ “tôi” với sắc thái và cách biến hoá vô cùng tài tình, sắc sảo.

Xưng hô của Thúy Kiều với những người đàn ông duyên - nợ trong đời

22:50 08/01/2026

Trong suốt cuộc đời thanh xuân và lưu lạc của Kiều, nàng đã trải qua nhiều nỗi truân chuyên. Vốn “Thông minh vốn sẵn tính trời”, hơn ai hết, nhân vật Thuý Kiều nhận thức rõ nguồn cơn biến cố và bất hạnh cuộc đời mình. Với những người đàn ông duyên – nợ trong đời, Kiều luôn thẳng thắn đối thoại, có thái độ và cách xưng hô thể hiện tâm cảm cá nhân trong các tình huống khác nhau.

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