Trossard giải cứu Arsenal

Ngay đầu hiệp hai, Arsenal tìm được bàn thắng vào lưới Aston Villa.

Cục diện cuộc đua Premier League

Arsenal đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, khi lịch thi đấu dày đặc cộng với khủng hoảng chấn thương.

Arsenal đang hơn đội đứng thứ hai Man City 5 điểm và có thể gia tăng khoảng cách khi ra quân trong trận đấu sớm nhất vòng 15.

Thông tin lực lượng

Pháo thủ" chấn thương liên tiếp ở hàng phòng ngự, khi 3 trong 4 trung vệ của Arsenal gồm Gabriel, Saliba đến Mosquera chấn thương.

Ở phía trên, Gyokeres và Trossard cũng dính chấn thương trong lúc đạt phong độ cao khiến HLV Mikel Arteta gặp nhiều khó khăn.

Aston Villla không có sự vắng mặt nào đáng kể.

Thống kê đáng chú ý:

Đối đầu Aston Villa, đội bóng có phong độ cao nhất nước Anh với 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Arsenal sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong quá khứ, Aston Villa chính là đội hay gây khó cho Arsenal nhất. Villa đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch mùa giải 2023/24 của Arsenal bằng chiến thắng 2-0 trên sân khách vào giữa tháng 4/2024, giúp Manchester City vô địch giải đấu.

Trận hòa 2-2 tại Emirates vào tháng 1 năm ngoái một lần nữa cản trở nỗ lực vô địch của Arsenal.

Dẫu vậy, Arsenal đang có thành tích sân khách ấn tượng khi chỉ nhận một trận thua trong 21 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League (thắng 11, hòa 9).Yếu tố then chốt trong chuỗi trận thắng sân khách ấn tượng đó, cũng như khởi đầu đáng kinh ngạc cho mùa giải này, chính là hàng phòng ngự.

Arsenal đã không để thủng lưới quá hai lần trong 108 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thành tích dài nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, sau khi vượt qua kỷ lục 107 bàn thua của MU từ năm 2016 đến 2018.

Đội hình xuất phát hai đội