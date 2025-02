Trọng tài ở Đức bị cắn vào chỗ hiểm ngay trước trận

Một sự cố hy hữu xảy ra tại Đức khi trọng tài Stefan Kahler buộc phải hủy trận đấu trước khi bóng lăn, do bị một đứa trẻ cắn vào tinh hoàn.

Kahler được phân công điều khiển trận đấu giữa FC Taxi II và Rot-Weiss Mulheim III thuộc giải Kreisliga C (hạng 8 bóng đá Đức) cuối tuần qua. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, ông trở thành nạn nhân của một tình huống kỳ lạ trong lúc kiểm tra giấy tờ đăng ký của các cầu thủ trên sân.

Theo báo cáo của Kahler, ông bị con của một cầu thủ FC Taxi tấn công, khiến bản thân đau đớn đến mức không thể điều khiển trận đấu.

Trọng tài người Đức mô tả lại khoảnh khắc gây sốc: "Khi tôi đang kiểm tra giấy tờ của các cầu thủ FC Taxi, một đứa nhỏ đang khởi động cùng họ. Nó tiến lại gần tôi hơn, rồi đột nhiên - hoàn toàn ngoài dự đoán, cắn mạnh vào tinh hoàn trái của tôi".

Do cơn đau dữ dội, Kahler quyết định không thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Cuộc đối đầu giữa FC Taxi II và Rot-Weiss Mulheim III, thuộc giải Kreisliga C, do đó bi hủy. Trận đấu sẽ được dời lại vào một ngày khác.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự cố, FC Taxi thể hiện phong độ ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH Kreisliga C. "Lần này, họ để lại dấu ấn theo một cách hoàn toàn khác", The Sun mô tả.

