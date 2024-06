Triển lãm túi xách 'super fake'

Tuy nhiên, đây không phải là một cửa hàng thông thường. Ask Yourself What's Real thực chất là triển lãm do sàn giao dịch bán lẻ đồ xa xỉ trực tuyến RealReal tổ chức. Triển lãm trưng bày khoảng 30 chiếc túi xách "super fake", thuật ngữ chỉ những sản phẩm làm giả tinh vi, từng được gửi đến RealReal để kiểm định, theo The New York Times. Ảnh: Yuvraj Khanna.