Triển lãm được Thanh Hằng, Thảo Nhi Lê check-in

Trong khu vực Vincent's Land, bức tượng lớn của nhà danh họa vươn lên vẽ những hành tinh gợi nhớ đến câu nói nổi tiếng của họa sĩ đại tài: “I dream of painting and then I paint my dream” (tạm dịch: “Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ”). Trong không gian có diện tích gần 4.000 m2, từ sàn nhà đến trần đến các bức tường đều được bao phủ bởi những tác phẩm kinh điển. Ảnh: Duy Hiệu.