Triển lãm đầu tiên của họa sĩ thời Phục hưng bị lãng quên gần 600 năm

Francesco Pesellino từng có một sự nghiệp thăng hoa khi còn sống. Tuy nhiên, tên tuổi và các tác phẩm của ông dần rơi vào quên lãng, đến mức không có một triễn lãm riêng nào.

Ở độ tuổi ngoài 30, Francesco Pesellino (1422-1457) có một sự nghiệp hội họa lẫy lừng và nổi bật trong giới nghệ thuật Italy, cho đến khi không may qua đời vì dịch hạch. Các tác phẩm của ông chịu ảnh hưởng của thời kỳ Phục hưng ở Italy, gây ấn tượng với sự tinh tế trong chi tiết.

Nhà Medici, gia tộc ngân hàng và triều đại chính trị người Italy, là một trong những người đã bảo trợ cho Pesellino. Bên cạnh đó, họa sĩ tài năng Filippo Lippi cũng là một trong những người cộng sự của ông.

Sau khi danh họa qua đời, tên tuổi và tác phẩm của ông chìm vào quên lãng, đến mức chưa từng có một cuộc triển lãm nào dành riêng cho nghệ sĩ này, cho tới tận bây giờ.

Đầu tháng 12, Bảo tàng Quốc gia London (Anh) tổ chức triển lãm Pesellino: A Renaissance Master Revealed, với mục đích khôi phục lại danh tiếng của Francesco Pesellino và đưa tác phẩm của ông đến với nhiều khán giả hơn.

Một chi tiết trong tác phẩm The Story of David and Goliath của Francesco Pesellino.

Triển lãm sẽ tập trung vào 2 bức panel lớn, The Story of David and Goliath và The Triumph of David. Các tác phẩm đều được sáng tác trong khoảng năm 1445-1455, kể câu chuyện về một vị vua trong Kinh Thánh có tên David.

Theo Kinh Thánh Hebrew, David xuất thân là một người chăn cừu dũng cảm, tháo vát, đã xung phong đánh bại tên khổng lồ Goliath, đem lại thắng lợi cho quân đội của vương quốc Israel.

Những tác phẩm này thể hiện rõ kỹ năng tuyệt vời của họa sĩ Pesellino trong việc khắc họa trận chiến giữa David và Goliath, đồng thời thể hiện được sự xa hoa trong những bức tranh hội họa thời Phục hưng.

Triển lãm cũng cho thấy mối liên hệ giữa Pesellino với gia tộc Medici. Các hoạ sĩ và nghệ nhân được bảo trợ bởi gia tộc này thường có cơ hội làm việc cho các dự án nghệ thuật lớn, như trang trí cho các buổi lễ, nhà thờ và các công trình kiến trúc quan trọng.

Một số nghi vấn đặt ra rằng những tấm bảng tranh này có thể đã được sử dụng làm trang trí nội thất trong Cung điện Medici ở Florence (Italy).

The Pistoia Santa Trinità Altarpiece là một trong những tác phẩm cuối đời của Francesco Pesellino. Ông không thể hoàn thiện nó trước khi qua đời. Ảnh: Bảo tàng Quốc gia London

Pesellino nổi tiếng là một họa sĩ chuyên vẽ những bức tranh nhỏ. Nhưng nếu sống lâu hơn, có thể ông sẽ còn được nhớ đến với những thành tựu lớn hơn nữa.

Triển lãm lần này cũng bao gồm bức tranh thánh đường The Pistoia Santa Trinità Altarpiece (1455-1460).

Các bức tranh thánh đường (alterpiece) thường là tác phẩm nghệ thuật được tạo ra để đặt ở trên bàn thờ trong nhà thờ, thường là bàn thờ chính. Các altarpiece sẽ chứa hình ảnh Thánh, Chúa Kitô, Đức Mẹ Maria và các tình tiết từ Kinh Thánh.

Năm 1455, hiệp hội linh mục đặt hàng Pesellino thực hiện bức tranh thánh đường có quy mô lớn này. Tuy nhiên, ông không thể hoàn thành vì đột ngột qua đời vào năm 1457.

Sau đó, họa sĩ Filippo Lippi, cộng sự của Pesellino, tiếp tục hoàn thiện tác phẩm. Đây cũng là một trong những bức tranh thánh đường có mặt đầu tiên tại Bảo tàng Quốc gia London.

Ban đầu, tác phẩm được dùng cho bàn thờ chính của nhà thờ Thánh Ba Ngôi ở Pistoia (Italy). Đến sau năm 1783, bức tranh bị tách ra thành 5-6 mảnh khi hiệp hội linh mục bị đình chỉ.

Trong thế kỷ 18, tác phẩm này từng bị phân tán rải rác khắp châu Âu. Bảo tàng Quốc gia London đã mua và tập hợp lại dần dần trong 3 thập kỷ đầu của thế kỷ 20.

Triển lãm Pesellino: A Renaissance Master Revealed sẽ kéo dài từ 7/12/2023 đến 10/3/2024 để công chúng được chiêm ngưỡng.