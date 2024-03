Triển lãm của bạn trai Han So Hee bị chê xấu

A Wind Runs Through It And Other Stories không phải triển lãm đầu tiên của Ryu Jun Yeol. Buổi trưng bày nghệ thuật đầu tiên của bạn trai Han So Hee diễn ra vào năm 2020 tại Thư viện thiết kế thẻ Hyundai. Buổi trưng bày cũng bao gồm nhiều tác phẩm ảnh của nam diễn viên. Sự kiện này thu hút sự tham dự của hàng loạt ngôi sao Hàn Quốc như diễn viên Park Shin Hye, ca sĩ Suho (EXO), Eric Nam. Bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh Once Upon a Time in Hollywood (tạm dịch: “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood”).