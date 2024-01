‘Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu’ - hài hước nhưng sạn, Thúy Ngân mờ nhạt

Dự án điện ảnh của Tien M. Nguyen thuộc thể loại hài hước. Phim xem vui nhưng khó để lại dấu ấn do kịch bản mỏng, nhiều sạn, diễn xuất cũng an toàn, thiếu đột phá.

Genre: Hài hước

Director: Tien M. Nguyen

Cast: Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi, Khả Như, Thúy Ngân, Trần Ngọc Vàng, Xuân Nghị...

Rating: 6/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Khép lại năm 2023, điện ảnh Việt “chốt sổ” bằng Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu. Dự án do Tien M. Nguyen đạo diễn, quy tụ dàn cast với nhiều gương mặt có tiếng như Kiều Minh Tuấn, Thúy Ngân, Khả Như hay Diệu Nhi...

Tác phẩm thuộc thể loại hài - vốn là hương vị quen thuộc, dễ ưa chuộng với khán giả Việt. Song, thời điểm ra mắt lại không mấy thuận lợi khi rạp chiếu đang bị thống trị bởi Aquaman 2 và loạt phim kinh dị. Vì lẽ đó, tiềm năng doanh thu phim không lớn.

“Bản dupe” chưa hoàn hảo

Nội dung Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu khá đơn giản, gói gọn trong thời lượng chưa đầy 2 tiếng. Chuyện phim xoay quanh hội bạn thân gồm Gạo (Diệu Nhi), Triệu (Thúy Ngân) và Du Lai (Khả Như). Họ thường tụ tập tại bar rượu của Trí (Kiều Minh Tuấn) - một tay trộm “khét tiếng” từng bị kết án tù, đồng thời là anh trai của Triệu.

Lần nọ, Gạo trong lúc say xỉn tiết lộ mình từng bị bạn trai cũ tên Trực (Trần Ngọc Vàng) lừa tình, lừa tiền. Cảm thấy bất bình, hội chị em quyết định tìm cách trả thù gã trai tệ bạc, lấy lại tiền cho cô bạn.

Cảm giác đầu tiên mà Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu mang lại là sự quen thuộc. Ngay từ khi trailer được tung ra, nhiều khán giả đã chỉ ra điểm giống nhau giữa bộ phim của Tien M. Nguyen và Work later, Drink now (Những quý cô say xỉn).

Phim cũng sử dụng motif không khác Extreme Job (Nghề siêu khó), bom tấn với doanh thu phòng vé cao nhất nhì lịch sử xứ Hàn. Tác phẩm đình đám này đã có bản remake (làm lại) tại Việt Nam với cái tên Nghề siêu dễ. Ngoài ra, không khó để nhận thấy cốt truyện Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu sở hữu nhiều điểm tương đồng với các phim cùng thể loại từng thành công trước đó, điển hình là Lừa đểu gặp lừa đảo.

Phim quy tụ những gương mặt quen thuộc như Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn, Khả Như, Thúy Ngân...

Trong Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu, mỗi nhân vật được tô vẽ một bức tranh riêng. Gạo là cô nàng hướng nội nhút nhát, kiếm sống bằng nghề vẽ truyện tranh, sợ hãi tình yêu vì từng ăn cú lừa. Triệu xinh đẹp nhưng bốc đồng, sẵn sàng ăn thua đủ với những kẻ coi thường phụ nữ. Trong khi đó, Lai đam mê diễn xuất nhưng chỉ được giao những vai quần chúng, sự nghiệp cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Không phủ nhận, tác phẩm nhìn chung vẫn làm khá tốt mảng miếng hài, chọc cười khán giả bằng những pha giải trí “mất não”. Một số nhân vật và tình tiết được làm lố để tăng sự nhí nhố, “vô tri”. Dọc theo hành trình bày mưu, tính kế trả thù gã trai tệ là những rắc rối ngớ ngẩn, những pha tấu hề từ dàn nhân vật “hở ra là có chuyện”.

Chính vì vậy, phim khá dễ xem, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả. Song, hài nhảm đôi lúc còn bị lạm dụng quá đà, khiến phim có phần ồn ào, thiếu đi những khoảnh khắc thực sự sâu lắng.

Miếng hài tốt nhưng còn nhiều hạn chế diễn xuất

Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu mở ra tuyến truyện chính khá nhanh gọn. Phim mở màn bằng cú máy theo chân nhân vật. Dưới lời kể của Trí (Kiều Minh Tuấn), bức chân dung mỗi thành viên trong hội bạn dần hiện ra. Không mất nhiều thời gian để nhóm của Gạo bước vào hành trình trả đũa bạn trai cũ, lấy lại số tiền bị lừa mất năm xưa.

Nội dung phim thiếu chiều sâu, chỉ tập trung vào các mảng miếng hài.

Kể từ đây, kịch bản bám sát motif đột nhập trong các phim hành động. Nhóm nhân vật cố gắng trà trộn vào sào huyệt phản diện, tìm ra manh mối giúp họ thực hiện kế hoạch. Du Lai với kinh nghiệm diễn xuất được hô biến thành nội gián, tạo thế “chân trong chân ngoài” giúp hội bạn điều tra.

Song, đây cũng là lúc nhiều điểm hở sườn trong kịch bản lộ rõ, thể hiện tính sắp đặt lộ liễu. Kế hoạch đột nhập của hội bạn khá ngô nghê, ngẫu hứng, còn nhiều điểm phi lý. Trong khi đó, hành trình của họ lại thuận lợi đến mức khó tin, hầu như dựa vào vận may. Điều này làm mất đi nét thú vị trong dòng phim heist - vốn quyến rũ khán giả bởi những tình tiết logic, đầy thử thách.

Vì lạm dụng hài, một số nước đi trong phi vụ của hội bạn tỏ ra nhảm nhí. Những kỹ năng bá đạo, những kế hoạch IQ cao và cả những pha ứng biến “hack não” hoàn toàn không xuất hiện. Thay vào đó, biên kịch để cho họ “ăn may”, hay sử dụng các tình huống phi lý che lấp vấn đề.

Ở tuyến phản diện, nhân vật Trực (Trần Ngọc Vàng) được xây dựng khá cẩu thả, ngô nghê. Một gã được mô tả là ma mãnh, khôn ngoan từng lừa hết người này tới kẻ khác lại có nhiều quyết định ngớ ngẩn, dễ dàng bị dắt mũi bởi vài ba trò vặt vãnh của nhóm bạn.

Vì diễn biến nhanh, lại tập trung vào mảng hài giải trí, chiều sâu nhân vật và phản ứng giữa các mối quan hệ trong phim chưa được chú trọng. Một số chi tiết về tình anh em, tình bạn hay tình yêu bị lồng ghép khiên cưỡng, chỉ xuất hiện cho có.

Thúy Ngân mờ nhạt trong lần đầu ra mắt màn ảnh rộng.

Bàn về diễn xuất, dàn cast không có nhiều đột phá. Kiều Minh Tuấn vẫn chịu khó biến hóa, thực hiện một số cảnh khó. Song kịch bản nông khiến nhân vật của anh khó tạo dấu ấn đặc biệt với khán giả. Khả Như cũng đã bớt ồn ào hơn, nhưng không nhiều đất diễn cảm xúc, hầu như chỉ đóng góp vào các cảnh tấu hài, đôi khi còn bị làm lố.

Trong khi đó, cả Ngọc Vàng và Thúy Ngân đều mờ nhạt, đài từ chán, nhiều phen lên gân, thiếu đi nét duyên tinh tế trong diễn xuất điện ảnh. Ngay cả Diệu Nhi trong vai Gạo, nhân vật có hành trình nổi bật nhất phim, cũng chưa thực sự tỏa sáng. Cô chỉ dừng lại ở mức an toàn, làm tròn vai diễn.

Nhìn chung, việc quy tụ dàn cast nổi tiếng giúp Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu có lợi thế truyền thông. Song vì nhiều lý do, màn thể hiện của họ trong phim chưa như kỳ vọng.

Bù lại, “phần nhìn” trong bộ phim của Tien M. Nguyen được chăm chút, với nhiều thước phim được quay dựng mượt mà. Màu sắc phim cũng khá nịnh mắt, cùng với nhiều mảng hài mang lại năng lượng tích cực cho người xem.