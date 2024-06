Tranh của Picasso bị đặt trong nhà vệ sinh nữ

Phòng vệ sinh nữ tại Bảo tàng Museum of Old and New Art (MONA) (Tasmania, Australia) đang là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu nghệ thuật khi trưng bày các tác phẩm của danh họa Pablo Picasso. Sự kiện này là kết quả của cuộc tranh cãi pháp lý liên quan đến phòng triển lãm Ladies Lounge trước đó của bảo tàng, theo CNN.