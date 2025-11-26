Tổng thống Trump đặt điều kiện cho việc gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chỉ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin sau khi một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine được hoàn tất.



(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: BBC

Trong bài đăng trên Truth Social vào tối 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Tôi mong sẽ sớm được gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, nhưng CHỈ khi thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến này đã HOÀN TẤT hoặc đang ở giai đoạn cuối”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, sẽ gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Moskva, trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ tiếp tục gặp giới chức Ukraine “với hy vọng hoàn tất Bản Kế hoạch Hòa bình”, có thể là trong vài ngày tới.

Tổng thống Trump nói thêm: “Tôi sẽ được báo cáo về mọi tiến triển đạt được, cùng với Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles”.

Tổng thống Trump ca ngợi “tiến triển to lớn” của đội ngũ mình trong việc mở ra con đường hòa bình cho Ukraine, đồng thời phủ nhận đồn đoán rằng Liên bang Nga là bên soạn thảo kế hoạch 28 điểm gây tranh cãi được công bố tuần trước.

Ông Trump nói: “Bản Kế hoạch Hòa bình 28 điểm ban đầu, do Mỹ soạn thảo, đã được hoàn thiện hơn với ý kiến đóng góp bổ sung từ cả hai phía, và hiện chỉ còn một vài điểm bất đồng”.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 25/11, theo giờ địa phương, cho biết tuyên bố nêu trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh Ukraine, nói rằng ông hy vọng sắp xếp được một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump tại Mỹ “trong thời điểm phù hợp sớm nhất”, trước cuối tháng này.

Cũng trong ngày 25/11, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak nói với trang tin Axios của Mỹ rằng ông hy vọng chuyến thăm của ông Zelensky “sẽ diễn ra sớm nhất có thể… vì điều đó sẽ giúp Tổng thống Trump tiếp tục sứ mệnh lịch sử nhằm chấm dứt cuộc chiến này”.

Theo ông Yermak, mong muốn tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Ukraine một phần xuất phát từ việc ông Zelensky muốn thảo luận trực diện với ông Trump về các nhượng bộ lãnh thổ.

Tổng thống Trump dự kiến rời Nhà Trắng để về khu nghỉ dưỡng của ông tại Florida vào chiều 25/11, theo giờ địa phương, và sẽ không trở lại Washington cho đến tối 30/11.

Phát biểu sau buổi Lễ Xá tội gà tây truyền thống tại Vườn Hồng sáng 25/11, Tổng thống Trump nói rằng các bên đang tiến “rất gần” một thỏa thuận khả dĩ.

Ông Trump cho biết chỉ còn “một vài điểm bất đồng” sau nhiều vòng đàm phán liên tiếp, nhưng bày tỏ hy vọng rằng “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận”.

CBS News, dẫn lời một quan chức Mỹ, cũng đưa tin hôm 25/11 rằng Kyiv về cơ bản đã chấp nhận thỏa thuận, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ cần hoàn thiện.

Ông Umerov xác nhận rằng đã đạt được “nhận thức chung” về đề xuất này sau các cuộc tham vấn với phía Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn còn những bước cuối cùng phía trước.

Trước đó vào ngày 24/11, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hiện không có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm Mỹ - Ukraine tại Geneva (Thuỵ Sĩ), bà Leavitt cho biết mặc dù việc đạt được một thỏa thuận hòa bình là “cấp bách”, nhưng kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky thì chưa có.

"Hiện tại chưa có kế hoạch nào được đưa ra. Như các bạn đã biết, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng, vì vậy chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho tất cả các bạn. Tuy nhiên, hiện tại chưa có cuộc họp nào được lên lịch", người phát ngôn nói trong một cuộc họp báo.

Theo bà Leavitt, Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục giải quyết một số điểm bất đồng. Bà nói thêm rằng Mỹ vẫn sẽ gia tăng áp lực lên cả Liên bang Nga và Ukraine.

Vào ngày 24/11, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk đã nêu ra một số “lằn ranh đỏ” mà “không ai được phép vượt qua” trong đàm phán với Liên bang Nga.

“Không giới hạn Lực lượng Vũ trang Ukraine” nằm trong các lằn ranh đỏ này, cùng với “không công nhận sự chiếm đóng lãnh thổ Ukraine của Liên bang Nga” và “không cho phép bất kỳ quyền phủ quyết nào đối với lựa chọn liên minh tương lai của Ukraine”.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 25/11, theo giờ địa phương, dẫn thông tin đăng tải cùng ngày trên tạp chí Financial Times cho biết Ukraine đã đồng ý giới hạn quy mô quân đội ở mức 800.000 binh sĩ như một phần của vòng đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt chiến tranh.

Các quan chức cấp cao Ukraine nói với Financial Times rằng họ hài lòng với kết quả này, vốn được đưa ra sau một kế hoạch do Mỹ và Liên bang Nga làm trung gian trước đó, theo đó quân đội Ukraine sẽ bị giới hạn ở mức khoảng 600.000 quân.