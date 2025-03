Tổng giám đốc PNJ làm Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) vừa chính thức ra mắt và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch NDA và ông Lê Trí Thông - CEO PNJ - giữ vai trò Phó chủ tịch NDA.

CEO PNJ giữ vai trò mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của NDA đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, đại hội có sự góp mặt của đại diện hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp; quy tụ 200 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 hội viên là tổ chức và cá nhân tham gia hiệp hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: NDA cung cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia trong các chương trình, sáng kiến, trong đó có phát triển thị trường dữ liệu.

"Hiệp hội cần xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo, mở không gian để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, hiệp hội cần nhanh chóng phổ cập hiểu biết về dữ liệu cho người dân, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho các đối tượng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị hiệp hội tiếp tục tăng cường năng lực tự chủ về công nghiệp dữ liệu, ưu tiên, khuyến khích, tạo cơ chế để sản phẩm dữ liệu “Make in Việt Nam” có thể cạnh tranh với quốc tế. Cùng với đó, Tổng Bí thư đề nghị đẩy mạnh xây dựng hạ tầng dữ liệu, tăng cường hợp tác quốc tế và cần có quy chế để thu hút nguồn lực.

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 10 ngày 10/1 của Bộ Nội vụ, với sứ mệnh kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dữ liệu. Hiệp hội hướng tới xây dựng hệ sinh thái dữ liệu vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và gia tăng giá trị của dữ liệu trong nền kinh tế quốc dân.

Danh sách Chủ tịch và các Phó chủ tịch của NDA. Ảnh: NDA cung cấp.

Tại đại hội, nhiều nội dung quan trọng được triển khai, bao gồm: Công bố quyết định thành lập Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia; báo cáo tóm tắt quá trình thành lập, điều lệ hiệp hội; dự thảo phương hướng hoạt động và nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2025-2030); ra mắt Ban chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ I; Công bố biểu trưng (logo) của hiệp hội; thông qua nghị quyết đại hội với sự đồng thuận cao từ hội viên.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an - được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia. Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực hiệp hội; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an - được bầu làm Phó chủ tịch Điều hành.

Ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty PNJ - được bầu làm Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia. Ông Thông còn được biết đến với vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) nhiệm kỳ XII (2023-2026).

Ông Lê Trí Thông - CEO PNJ - được bầu làm Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia nhiệm kỳ I (2025-2030). Ảnh: Hoàng Việt.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Lương Tam Quang nhấn mạnh hiệp hội đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu phong phú và bền vững, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số toàn diện, đặt nền móng cho kỷ nguyên số mới của đất nước.

"Mang trọng trách vì sự phát triển chung của tổ chức và quốc gia, tôi cam kết nỗ lực hết mình, đồng lòng cùng các thành viên ban chấp hành thúc đẩy những sáng kiến chiến lược. Qua đó, chúng tôi có thể góp phần bảo vệ, phát huy và nâng cao sức mạnh của khoa học dữ liệu để phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững kinh tế nước nhà và an ninh tổ quốc", ông Lê Trí Thông chia sẻ.

Cải tiến công nghệ trong kỷ nguyên vươn mình

Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của CEO Lê Trí Thông, công ty PNJ từng bước vươn mình trong kỷ nguyên số. Bằng cách ứng dụng công nghệ dữ liệu và thực thi chiến lược chuyển đổi số, PNJ cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh đổi mới và sáng tạo. Việc tích cực đầu tư vào công nghệ, khoa học dữ liệu giúp công ty tối ưu hóa hiệu quả quy trình từ sản xuất đến tiếp thị (marketing). Nhờ đó, doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường, "xuyên khó" ngoạn mục và bứt phá về kết quả kinh doanh.

Điển hình, PNJ triển khai hệ thống quản lý dữ liệu tiên tiến, giúp phân tích và dự báo nhu cầu thị trường, đồng thời tăng cường khả năng quản lý tồn kho và chuỗi cung ứng.

PNJ quản lý dữ liệu hiệu quả để gia tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Việt.

Nhờ quản lý dữ liệu khách hàng hiệu quả, PNJ xây dựng chiến lược marketing cá nhân hóa theo từng nhóm trong từng phân khúc khách hàng, gia tăng trải nghiệm mua sắm trang sức và nâng cao mức độ hài lòng của người tiêu dùng.

Hơn nữa, việc áp dụng dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ giúp PNJ nắm bắt xu hướng mà còn tạo ra sản phẩm và dịch vụ phù hợp từng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, PNJ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hệ thống bán lẻ và bán hàng đa kênh, đa nền tảng. Điều này không chỉ giúp công ty mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu mà còn giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

Hành trình chuyển đổi số của PNJ là minh chứng cho khả năng thích ứng nhanh chóng của công ty, khi vượt lên biến động khó lường của thị trường, đồng thời khẳng định vị thế "đầu tàu" trong ngành bán lẻ lifestyle tại Việt Nam.