Tổng Bí thư, Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Ngày 19/8 tới, 3 dự án sân bay sẽ đồng loạt khởi công. Trong đó có sân bay quốc tế Gia Bình với mức đầu tư trăm nghìn tỷ đồng, diện tích chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án ngày 19/8, tổng vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng , trong đó có 59 công trình giao thông lớn được người dân mong chờ.

250 dự án khánh thành, khởi công dịp 19/8 có tổng vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng , được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay.

