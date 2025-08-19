Tổng Bí thư, Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia

- Để chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), lễ khánh thành, khởi công diễn ra sáng 19/8 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 80 điểm cầu trên cả nước, với 250 dự án đủ điều kiện triển khai.
- Trong đó, có 34 điểm cầu chính trực tiếp sẽ có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính Phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham dự.
- Các dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, dự kiến đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và hơn 20% GDP trong các năm tiếp theo.
- Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, TP Hà Nội.
-
Khánh thành Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp - Vĩnh Long
Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2022. Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu. Công trình dài hơn 17 km, điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm tỉnh Đồng Tháp, điểm cuối nối Quốc lộ 60, tỉnh Vĩnh Long, cách cầu Hàm Luông gần 1 km.
Ông Nguyễn Tâm Thịnh, đại diện nhà thầu thi công cho biết cầu Rạch Miễu 2 là biểu tượng của Đồng Bằng Sông Cửu Long, là cây cầu có độ khó nhất Việt Nam.
“So với cầu Rạch Miễu 1 tốn 7 năm thi công, chúng tôi chỉ tốn gần 3 năm xây dựng, vượt tiến độ 6 tháng. 1.200 công nhân đã làm việc 3 ca mỗi ngày, làm xuyên lễ, Tết để đảm bảo dự án vượt tiến độ”, ông Thịnh nói thêm. Ảnh: Quỳnh Danh.
-
Sun Group khởi công dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang quy mô hơn 226 ha
Tại Khánh Hòa, Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang quy mô hơn 226 ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang là dấu ấn đầu tiên của Tập đoàn Sun Group tại Khánh Hoà. Theo đó, tập đoàn cam kết sẽ làm đẹp, làm chất lượng, để kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch mới đa trải nghiệm: văn hóa, vui chơi giải trí, lưu trú, thúc đẩy kinh tế đêm.
"Với chiến lược phát triển dài hạn tại Khánh Hòa, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và phát triển các dự án trọng điểm khác về hạ tầng giao thông, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Khánh Hòa đến vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc tế", ông Trường nói thêm. Ảnh: CĐT.
-
Thông xe cầu Nhơn Trạch nối TP.HCM và Đồng Nai
Sáng 19/8, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) tổ chức lễ khánh thành Dự án 1A (gồm cầu Nhơn Trạch dài hơn 2 km và đoạn Vành đai 3 dài 8 km nối từ ĐT 25B (Đồng Nai) đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án có tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng.
Từ 7h ngày 20/8, xe được phép lưu thông, nhưng giai đoạn đầu, xe máy chỉ chạy được từ tuyến ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng (Đồng Nai), không được qua cầu. Ôtô được phép lưu thông, ngoại trừ xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm toàn tuyến 1A. Tại điểm giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ bố trí trạm thu phí khi tuyến chính thức vận hành.
Giai đoạn 2 (dự kiến cuối năm 2026) khi các dự án kết nối khác gồm dự án thành phần 1A và dự án thành phần 3 hoàn thành, phương án tổ chức giao thông theo quy hoạch. Trong giai đoạn này, việc tổ chức giao thông toàn tuyến dự kiến theo quy mô đường cao tốc, riêng cầu Nhơn Trạch với 4 làn xe sẽ khai thác giao thông hỗn hợp. Như vậy, xe máy sẽ được lưu thông qua lại cầu Nhơn Trạch để kết nối thuận tiện TP.HCM với Đồng Nai từ cuối năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.
-
Bắt đầu mở rộng cao tốc nối TP.HCM với sân bay Long Thành
Được khởi công theo hình thức công trình khẩn cấp, dự án mở rộng đoạn đầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên quy mô 8-10 làn xe có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng.
Đoạn nâng cấp dài gần 22 km, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) và điểm cuối tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai).
Chủ đầu tư VEC dự kiến hoàn thành cơ bản vào năm 2026, góp phần giải tỏa áp lực giao thông hiện hữu, đặc biệt khi sân bay Long Thành sắp đi vào khai thác, riêng cầu Long Thành hoàn tất vào quý I/2027. Ảnh: Quỳnh Danh.
-
Khởi công, khánh thành hàng loạt dự án giao thông trọng điểm khắp cả nước
Tỉnh Khánh Hòa khởi công 4 dự án gồm Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang thuộc phường Nam Nha Trang (226 ha, tổng vốn 17.330 tỷ đồng); Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng thuộc xã Vạn Hưng và xã Bắc Ninh Hòa do Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư, tổng vốn 1.800 tỷ; khu nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải do Công ty TNHH BĐS Sao Biển làm chủ đầu tư; và dự án Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Nha Trang, tổng vốn 294 tỷ đồng.
TP Huế khởi công 4 dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Bao gồm hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư 06 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương (2,5 ha, tổng vốn 39 tỷ đồng); dự án Khu tái định cư Phú Đa, xã Phú Vang (4,9 ha, tổng vốn 44 tỷ đồng); dự án Khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền (2,5 ha, tổng vốn 9 tỷ đồng); và dự án Khu tái định cư Lộc Tiến giai đoạn 2, tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô (12,65 ha, tổng vốn 251 tỷ đồng).
Tỉnh Gia Lai khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng, đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương.
Tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Bộ Xây dựng khánh thành cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,5 km, tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 1/2023, điểm đầu ở xã Trường Ninh, nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao quốc lộ 9B và cầu vượt đã hoàn thành. Điểm cuối xã là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
-
Kỷ lục chưa từng có trong lịch sử xây dựng thế giới
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết tọa lạc tại cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, Trung tâm triển lãm Quốc gia là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.
“Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử xây dựng. Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là tâm điểm của triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc cùng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Với vị trí chiến lược và quy mô, tổ hợp triển lãm được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng mới, góp phần kiến tạo những giá trị kinh tế cho thủ đô và cả nước”, lãnh đạo Vingroup nhấn mạnh. Ảnh: Việt Linh.
-
Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các bộ, ngành, địa phương đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có các dự án công nghiệp, năng lượng, các dự án giao thông trọng điểm như đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao…
Bộ trưởng cho biết 250 dự án khởi công, khánh thành hôm nay đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc.
"Đây cũng là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Một số công trình tiêu biểu, then chốt, đóng vai trò đi trước mở đường”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Ảnh: Việt Linh.
-
Thaco khởi công cao tốc rút ngắn thời gian từ TP.HCM đi Đà Lạt
Tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) đã tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.
Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico), đồng thời là Phó tổng giám đốc Thaco Group, cho biết dự án là một phần trong tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương.
Trong đó, giai đoạn 1 có chiều dài 60 km, phân kỳ 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, với tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Quốc lộ 1, điểm cuối giáp đoạn Tân Phú - Bảo Lộc. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.
Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, đồng thời phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, vành đai, cảng và đường sắt.
Liên danh nhà đầu tư cam kết sẽ đưa dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và phát huy hiệu quả bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Ảnh: Liên Phạm.
-
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khánh thành Tòa tháp Saigon Marina IFC
Ở điểm cầu TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tham dự lễ khánh thành, ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC). Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự quán, tổ chức quốc tế, cùng lãnh đạo cấp cao từ nhiều tập đoàn, định chế tài chính và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.
Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam. Dự án cung cấp tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, trong đó khoảng 87.000 m2 dành cho văn phòng hạng A; còn lại là trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Nơi đây cũng kết nối trực tiếp ga Ba Son của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Khương Nguyễn.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia
Tham dự buổi lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, TP Hà Nội, có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc được khởi công ngày 30/8/2024, vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến thi công trong 2 năm, song tiến độ đã được rút ngắn xuống còn 10,5 tháng để kịp đưa vào vận hành dịp lễ Quốc khánh.
Công trình có quy mô 90 ha, được định vị là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Các hạng mục chính bao gồm nhà triển lãm hình tròn tượng trưng Thần Kim Quy với diện tích hơn 100.000 m2, hệ mái vòm thép nặng 24.000 tấn; 9 khối triển lãm trong nhà rộng khoảng 130.000 m2; 4 khu triển lãm ngoài trời với diện tích 200.000 m2; trung tâm hội nghị và nhiều phân khu chức năng chuyên biệt khác.
Đây cũng là nơi sẽ diễn ra Triển lãm Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, tổ chức từ 28/8 đến 5/9. Ảnh: Việt Linh.
-
Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ khởi công sân bay Gia Bình
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).
Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong đợt khởi công, khánh thành này, lên tới gần 121.000 tỷ đồng. Dự án do Bộ Công an là cơ quan chủ quản, với công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.
So với các sân bay khu vực phía Bắc và cả Việt Nam, sân bay Gia Bình nổi bật với 4 đường cất hạ cánh, quy mô sân đỗ và diện tích sử dụng rộng hơn cả Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha). Ảnh: Việt Hà.
-
-
Phó thủ tướng Nguyễn Hoà Bình dự lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2
Tại Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.
Tham dự sự kiện có Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo Bộ Xây dựng và các địa phương.
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo Bộ Xây dựng và các địa phương dự lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Quỳnh Danh.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) thực hiện.
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân, cả người già lẫn trẻ nhỏ ở hai bên đầu cầu đã đồ về đây chờ khoảnh khắc cầu Rạch Miễu 2 chính thức thông xe.
Công trình được hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Quỳnh Danh.
Cầu cũng rút ngắn khoảng cách giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.
