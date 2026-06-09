Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Ông bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển của Việt Nam, tin tưởng đất nước sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tri ân sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Việt Nam luôn dành cho Campuchia.